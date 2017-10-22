في السواك أسرار

كشفت آخر الدراسات عن عيدان السواك - عن المكونات السريعة فيها والتي تستخدم في تنظيف الأسنان وحماية اللثة من الأمراض.

فقد كشفت الدراسة التي أجراها الباحثون في جامعة ايلينويس بشيكاغو وجامعة تايجر بيرغ بجنوب افريقيا عن ان السواك يحتوي على مواد طبيعية مضادة للميكروبات تمنع اصابة الفم بالأمراض وتقلل ظهور التجاديف السنية وامراض اللثة.

واوضح الباحثون في الدراسة التي تعتبر الأولى من نوعها التي تركز على كشف اسرار قدرة السواك في تنظيف الاسنان ان اعواد السواك التي عادة تستخلص من جذور او سيقان الاشجار والشجيرات المحلية في البلدان تستمدها وتستعمل بعد وضع اطرافها حتى تهتدأ ثم تستخدم كفرشاة لتنظيف وتدليك اللثة.

وقال الباحثون في الدراسة الاميركية ان آلية عمل السواك الذي يعرف في الهند باسم نيم وفي الشرق الاوسط باسم مسواك في قدرته على مهاجمة المكيروبات لم تتضح بعد وكانت دراسة سابقة قد اظهرت ان معدلات تسوس الاسنان بين مستخدمي السواك كانت اقل بالرغم من تناولهم اغذية غنية بالسكر والنشويات كما اثبتت دراسات اخرى ان اثاره المزيلة لطبقة البلاك تعادل آثار فرش الاسنان المستخدمة لنفس الهدف.

(من كتاب: ثمار من حدائق المعرفة للكاتب محمد كامل عبدالصمد)