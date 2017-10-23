فوائد القيلولة

تدل الأبحاث العلمية على أن الناس مبرمجون بيولوجيا لأخذ قسط من النوم في قيلولة النهار، والتي عادة ما تكون في منتصف فترة ما بعد الظهيرة، ومما يدلل على ذلك أن الاشخاص المعزولين عن الساعات، وعن كل ما يدل على أوقات النهار والليل، ينامون ساعة أو ساعتين في النهار.

وتبين دراسات أشمل أن الناس لا يشعرون فقط بأنهم أفضل حالا بعد النوم، بل أيضا بأنهم أكثر قدرة على التركيز واتخاذ قرارات معقدة، مما يعني أن النوم - أو حتى الإغفاء - لمدة عشرين دقيقة مفيد أكثر من استراحة 15 دقيقة لتناول القهوة أو الشاي، وذلك في الحد من هبوط النشاط والحيوية الذي يعانيه معظم الناس وقت الظهيرة.

وفي هذا الصدد يقول العالم الباحث د.روجر بروتون أستاذ الأعصاب: «على أساس هذه الدراسات والأبحاث يجب أن يسمح بقيلولة - وفق جدول معين - لعمال الدورية، والأشخاص الذين تتطلب أعمالهم مستوى عاليا من التيقظ، أمثال الأطباء المقيمين في المستشفيات، وسائقي الشاحنات والسيارات بوجه عام، فهذه أفضل وسيلة لتحسين تيقظهم، وبالتالي تحسين أدائهم وإنجازهم».

(من كتاب: ثبت علمياً للكاتب: محمد كامل عبدالصمد)