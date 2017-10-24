٭ الوجه المُبتسم: نصف الضيافة.

٭ الكلام يُشبه النحل.. فيه العسل وفيه الإبر.

٭ الذئب الذي بلا أسنان.. يكون أضحوكة الكلاب.

٭ مَن اعتذر بلا سبب.. اتهم نفسه.

٭ الجيران يراقبون بدقة.. أكثر من الثعالب.

٭ العمل الذي يُنجز بسرعة.. عَمَلان.

٭ البطولة هي: انتصار النفس على الجسد.

٭ اللسان: أسوأ قطعة لحم في الدنيا.

٭ النصيحة دواء مُر.. وكلما ازداد مرارة، ازداد نفعا.

٭ الذي لا يرجع عن خطئه.. يُخطئ مرتين.

ألفاظ ومعانٍ

- الفُتات: وهو ما تفتت من أي شيء.

- الرفات: وهو ما تكسر من الشيء اليابس.

- الخُمار: وهو بقية السكر.

- الكُناسة: ما يُكنس ويُكسح.. وهي كذلك القمامة والزبالة والكساحة.

- القوارة: هي ما يقع من الشيء عند تقويره.

- النفاية: هي الرديء من كل شيء.

- قُلامة الظفر: هي ما يُقص منه ويرمى.

(من كتاب: الموسوعة الشاملة مجدي سيد عبدالعزيز)