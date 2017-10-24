٭ الوجه المُبتسم: نصف الضيافة.
٭ الكلام يُشبه النحل.. فيه العسل وفيه الإبر.
٭ الذئب الذي بلا أسنان.. يكون أضحوكة الكلاب.
٭ مَن اعتذر بلا سبب.. اتهم نفسه.
٭ الجيران يراقبون بدقة.. أكثر من الثعالب.
٭ العمل الذي يُنجز بسرعة.. عَمَلان.
٭ البطولة هي: انتصار النفس على الجسد.
٭ اللسان: أسوأ قطعة لحم في الدنيا.
٭ النصيحة دواء مُر.. وكلما ازداد مرارة، ازداد نفعا.
٭ الذي لا يرجع عن خطئه.. يُخطئ مرتين.
ألفاظ ومعانٍ
- الفُتات: وهو ما تفتت من أي شيء.
- الرفات: وهو ما تكسر من الشيء اليابس.
- الخُمار: وهو بقية السكر.
- الكُناسة: ما يُكنس ويُكسح.. وهي كذلك القمامة والزبالة والكساحة.
- القوارة: هي ما يقع من الشيء عند تقويره.
- النفاية: هي الرديء من كل شيء.
- قُلامة الظفر: هي ما يُقص منه ويرمى.
(من كتاب: الموسوعة الشاملة مجدي سيد عبدالعزيز)