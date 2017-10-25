دماغ الرجل.. ينكمش أسرع من المرأة

أكدت الدراسات ان دماغ الرجل ينكمش ويصغر حجمه بشكل أسرع من دماغ المرأة مع تقدم العمر، وأشارت عمليات التصوير والتحليل إلى ان الانكماش يكون جليا في مناطق الفص الجبهي الأمامي من الدماغ ومناطق الفصين الصدغين في الجانبين، ومن المعروف لدى العلماء ان هناك ازديادا في نسبة حدوث العته الدماغي وفقدان الذاكرة لدى الرجال مقارنة مع النساء، واكتشاف اختلاف نسبة انكماش الدماغ لدى الجنسين قد يكون له علاقة في ذلك، ومن أجل توضيح هذه العلاقة قام فريق البحث باستخدام التصوير الدماغي الطبقي لدراسة أحجام أدمغة عينة من الناس بلغ عددها 330 شخصا متعافيا، وتتراوح أعمار المشاركين من 66 الى 69 سنة ووجد من خلال تحليل نتائج التصوير ان الرجال تزداد لديهم نسبة السائل الدماغي الشوكي المحيطة بمعدل 30% بينما لدى النساء تزداد نسبة السائل الدماغي الشوكي بمعدل 1% وتعتبر نسبة السائل مؤشرا جيدا لقياس تراجع حجم الدماغ مع تقدم العمر.

وقد وجد في المقاطع الدماغية ان السائل يزداد تجمعه في شق الدماغ حيث تتجمع 80% من السوائل لدى الرجال في تلك المنطقة مقارنة مع 40% لدى النساء.

«الروب».. يقلل الوزن

«بوصفة سحرية يمكنك التخفيف من حدة تراكم الدهون في الجسم»، هذا ما ذكرته دراسة علمية طبقت على اكثر من 400 سيدة واعتمدت فيها على تناول اللبن «الروب» الخالي الدسم في إطار نظام غذائي يركز على القليل من تناول النشويات والسكريات والدهون.

أظهرت النتائج ان هؤلاء السيدات فقدن اكثر من 80% من الدهون الموجودة في منطقة البطن، 22% من أوزانهن و61% من دهون الجسم خلال 12 أسبوعا.

من المعروف ان تناول «الروب» الخالي الدسم بانتظام يفقد أوزانا أكبر من الاعتماد على ريچيم السعرات القليلة فقط، لأنه يحتوي على بكتيريا «لاكتوباسيلس اسيدوفيلس» التي تؤدي الى تخمر اللبن.. كما يحتوي على انزيم اللاكتيز الهاضم لسكر اللاكتوز الموجود في اللبن.

(من كتاب حقائق × دقائق إعداد: ابراهيم مرزوق)