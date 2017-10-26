٭ اكبر عدد من البراكين النشطة توجد في اندونيسيا.

٭ اطول نهر في العالم هو نهر النيل، اما اغزر نهر في العالم فهو نهر المسيسيبي يليه نهر الامازون.

٭ الجزيرة هي مساحة منعزلة عن البر مبعثرة في البحر والمحيطات واحيانا في البحيرات والانهار، وتأتي الجزر بأحجام مختلفة ولكنها في كل الاحوال اصغر من القارات، وتعتبر اكبر جزيرة في العالم جزيرة غرينلاند التي تبلغ مساحتها 2.175.600كلم2 تليها جزيرة غينيا الجديدة.

٭ اصغر دولة في العالم هي الفاتيكان والتي تبلغ مساحتها 44 هكتارا وهي تقع ضمن العاصمة الايطالية روما.

٭ القطبان الشمالي والجنوبي يعتبران من ابرد الاماكن على الارض، اذ انهما يتلقيان الكمية الاقل من حرارة الشمس التي تكون اشعتها في تلك المناطق مماسة لسطح الارض، اضافة الى ان المجلدات تعكس الطاقة الشمسية كمرآة وتشتتها في الفضاء. ويختلف القطبان الواحد عن الآخر الى حد بعيد، اذ فيما يقطع القطب الشمالي في المحيط الشمالي الذي يغطيه الجليد الدائم، يقع القطب الجنوبي في قارة دائرية الشكل يغطيها ايضا الجليد الدائم.

٭ اكبر صحراء في العالم هي الصحراء الكبرى في شمال افريقيا والتي تبلغ مساحتها 3.50 ملايين ميل مربع.

(من كتاب: هل تعلم علاء العموش)