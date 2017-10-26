كثرة الفيتامينات تضرك

أثبتت التجارب الحديثة عدم صحة تناول الفيتامينات بابتلاع كميات كبيرة منها لاعتقاد الكثيرين انه ليس هناك اي ضرر من تناول الفيتامينات، وانها ان لم تنفع فهي لا تضر، غير انه قد ثبت علميا ان تناول كميات كبيرة من الفيتامينات قد يؤدي الى الاصابة ببعض الأمراض، حيث ظهرت دلائل تشير الى ان التسمم بفائض فيتامين «أ» يسبب حالات تشوه جنين المرأة الحامل.

وان الاكثار من تناول فيتامين «د» يسبب فقدان الشهية والغثيان والصداع والاحساس بالعطش الدائم، وتسبب زيادة فيتامين «إي» ايضا الغثيان والاسهال وآلام العضلات وارتفاع نبض القلب.

كما ان اخذ كميات كبيرة من فيتامين «ب» لفترات طويلة يسبب ضررا بالاعصاب، وبالنسبة للمعادن ينبغي الحذر منها ايضا، فمعدن السيلينيوم الذي يعرف برفعه لمقاومة الجسم ضد السرطان يسبب تناوله بجرعات كبيرة تشوه الاظافر وفقدان الشعر وتبقع الجلد، اما الزنك فزيادته تسبب تهيجات في المعدة والتقيؤ، كما تسبب زيادة معدن الحديد تخريبا لبطانة المعدة.

هذا ومن الثابت علميا ان الفيتامينات نوعان، نوع يذوب في الماء ونوع يذوب في الدهون، ومن الفيتامينات التي تذوب في الماء فيتامين «س» اي ان الجسم يصعب عليه اختزان هذا الفيتامين، لذا فهو يفقده بصورة يومية.

ومن الفيتامينات التي تذوب في الدهون فيتامينات «أ ودي وإي» ويخزنها الجسم عادة في الكبد وفي طبقاته الشحمية، وبالتالي فإن اي زيادة فيها لا يتخلص منها الجسم بسهولة.

وقد ثبت ايضا ان تعاطي بعض الفيتامينات والمعادن يتداخل مع الادوية ويؤدي الى تعطيل او تغيير مفعولها مما يضر بالمريض، لذا ينصح بضرورة استشارة الطبيب المختص قبل تناولها.

(من كتاب: ثبت علميا محمد كامل عبدالصمد)