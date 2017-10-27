قالوا يا جحا: مراة ابوك تحبك، قال: هي إجننت؟
٭ يضرب مثلا لوصف كراهية زوجة الأب لأبنائه.
اللي تعرف ديّته اذبحه.
٭ يضرب للحث على وزن الأمور موازينها.
ما يضحكش ولا للرغيف السخن.
٭ يضرب للعبوس لأن هذا الرغيف يبش له الجميع.
قد النملة وتعمل عملة.
٭ يضرب للضعيف يتكبر او للصغير ويعمل العمل الكبير.
من دخّر شيء قال له الزمان: هاته.
٭ يضرب مثلا على تغير احوال الدنيا وانها تعطي وتأخذ.
قشش على ميتك تسخن.
٭ يضرب مثلا للحث على الحرص والكتمان.
قضيت العمر في قهر، هو العمر كم شهر.
٭ «قضيت» باللهجة الكويتية تعني «عشت» في مثل هذا السياق، يضرب للتذمر.
قطّهم جمل وبراغيتهم رجالة.
٭ فهم أناس يبالغون كثيراً، ويضرب لمن يبالغ ويكذب في كلامه.
(من كتاب: 1000 مثل من عيون الأمثال محمد صالح السبتي)