قالوا يا جحا: مراة ابوك تحبك، قال: هي إجننت؟

٭ يضرب مثلا لوصف كراهية زوجة الأب لأبنائه.

اللي تعرف ديّته اذبحه.

٭ يضرب للحث على وزن الأمور موازينها.

ما يضحكش ولا للرغيف السخن.

٭ يضرب للعبوس لأن هذا الرغيف يبش له الجميع.

قد النملة وتعمل عملة.

٭ يضرب للضعيف يتكبر او للصغير ويعمل العمل الكبير.

من دخّر شيء قال له الزمان: هاته.

٭ يضرب مثلا على تغير احوال الدنيا وانها تعطي وتأخذ.

قشش على ميتك تسخن.

٭ يضرب مثلا للحث على الحرص والكتمان.

قضيت العمر في قهر، هو العمر كم شهر.

٭ «قضيت» باللهجة الكويتية تعني «عشت» في مثل هذا السياق، يضرب للتذمر.

قطّهم جمل وبراغيتهم رجالة.

٭ فهم أناس يبالغون كثيراً، ويضرب لمن يبالغ ويكذب في كلامه.

(من كتاب: 1000 مثل من عيون الأمثال محمد صالح السبتي)