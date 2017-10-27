ما الفرق بين الإنفلونزا والرشح والنشلة؟

ربما كانت الانفلونزا من أكثر الاسماء تداولا بين الناس، يطلقونه اعتباطا على كل توعك قد تصاحبه الحمى، أو قد لا تصاحبه، مع بعض أعراض نزلة برد من جريان الأنف والسعال، وبحة الصوت وشعور الإنهاك.. ودون شك أن الانفلونزا أحد الأمراض القديمة عند الانسان؛ لكنها لم تكتسب شهرة اسمها إلا عام 1743 حين اطلقها طبيب اسكتلندي يدعونه «جون برينجل» gohn pringle لتعبر عن نوبة برد شديدة تتميز بالحمى الشديدة والسعال وجفاف الحلق والانهاك العام.

ويقال ان هذا الاسم «انفلونزا» influenza قد اشتق من كلمة إيطالية هي «انلفونس دي فيديو» influence de videdo وتعني «أثير الارواح الشريرة» على حد ما كانوا يعتقدون.. ربما أطلق عليها البعض اسم «جريب» grepe بمعنى «القبضة»، وهي مشتق من الفرنسية؛ لأن المرض يقبض النفس.

وعلى أي حال فإن سر المرض لم يكتشف الا في مطلع الثلاثينيات حين اكتشف الفيروس المسبب للانفلونزا.. ثم تتابعت الاكتشافات ليقف العلماء على سر ثلاثة فيروسات كل منها يسبب الانفلونزا.

اما نزلة البرد المعروفة باسم الزكام، والتي يطلق عليها البعض اسم النشلة، او الرشح، وكانت تختلط على الناس (وما زالت عند البعض) بالانفلونزا، فسببها فيروسات أخرى قد تعد 89 فيروسا مختلفا؛ ولكنها من عائلة واحدة تؤدي إلى أعراض أخف وطأة من الانفلونزا وأقل خطرا، وتتميز بعدم ارتفاع درجة الحرارة في الغالب أو ربما بارتفاع بسيط مع جريان الأنف وانسداده مع سعال.. وحتى الآن لم يعثر الطب على علاج نوعي لأي من الانفلونزا أو الزكام.. ولكن الراحة التامة والغذاء الجيد هما أساس العلاج الذي يعتمد على تقوية المناعة الطبيعية للجسم، وإلا انتهى الأمر إلى مضاعفات تكون في الانفلونزا أشد مما هي في الزكام.

وقد سجل عام 1918 عقب الحرب العالمية الاولى وفاة عشرين مليون انسان في اوروبا من أثر وباء الانفلونزا!.. كما تسجل احصائيات المستشفيات اصابات التهاب الرئة أو القلب وربما تشوه الأجنة عند الحوامل!

أما مضاعفات الزكام فلا تعدو التهاب الجيوب الانفية وربما امتد الالتهاب الى الأذن الوسطى.

على أي حال، هذه الاعراض قد تختلف أحيانا مع أعراض الحساسية التي تظهر لسبب أو لآخر على الجهاز التنفسي العلوي، أي أن الانف والحلق والقصبة الهوائية.. ومن الطبيعي أن هذه الأعراض قد تكون أحيانا مراوغة لدرجة يختلط فيها التشخيص؛ ولكن الطبيب المختص لا مكان لديه للخطأ أو الحيرة بين هذا وذاك.

(من كتاب: كنز العلوم للكاتب: مجدي سيد عبدالعزيز)