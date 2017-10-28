سيمون بوليفار

محرر معظم دول أميركا اللاتينية الجنوبية، وطني ورجل دولة وعسكري، حاول أن يحقق حلمه بوحدة أميركا الجنوبية أسوة بالولايات الأميركية.

ولد في 24 يوليو من عام 1783 في كاراكاس عاصمة فنزويلا. كان ارستوقراطيا بالولادة.

تلقى تعليما جيدا وكان قارئا بامتياز منذ صغره. فقد والديه وهو في سن التاسعة وتبناه عمه دون كارلوس بالاسيوس، الذي أرسله الى اسبانيا ليستكمل علومه وكان عمره 15 سنة.

ترك اسبانيا عام 17٩9 الى الاكوادور، وتوقف في مكسيكو سيتي، وكان يعاود الترحال من اسبانيا الى مستعمراتها في أميركا الجنوبية، وبالعكس، وفي اسبانيا التقى بالفتاة التي تزوجها مباشرة، لكنها ماتت بالحمى عام 1803 فحزن عليها بشدة وأقسم ألا يتزوج بعدها أبدا، وقرر أن يهب نفسه لوطنه الأكبر.

شارك في فنزويلا في الاستيلاء على كاراكاس مع مجموعة من الوطنيين الثوار عام 1810 وارتحل الى بريطانيا طالبا المساعدة لكنه لم يتلق الا الوعود.

فقرر الاعتماد على المجموعات الوطنية فسيطر على بوجوتا في أراضي كولومبيا عام 1814 وهرب الى جامايكا بعد نقص الرجال والعتاد، ثم الى هايتي، فحارب الاسبان في كل منطقة في أميركا الجنوبية وهزم وانهزم، لكنه في النهاية سحق الجيش الاسباني في فنزويلا عام 1821 وانتصر في الاكوادور عام 1824 ثم في بيرو ثم بوليفيا التي سميت نسبة اليه عام 1825، ووضع أول دستور للبلاد اعتبر من أهم إنجازاته السياسية، واستطاع تحرير خمس دول في أميركا.

في عام 1804 شهد تنصيب نابليون بونابرت لنفسه امبراطورا على فرنسا ثم ملكا على ايطاليا في ميلانو، ففقد منذ تلك اللحظة احترامه لنابليون الذي اعتبره خائنا لمبادئ الجمهورية، لكن بوليفار أسس في إيطاليا، بالذات، شهرته حيث عرفه الناس بعد إلقائه خطبا معاهدا فيها أن يحرر أميركا الجنوبية، وكان بين الذين ثاروا ضد نابليون حين نصب أخاه جوزيف ملكا على اسبانيا، وفي عام 1827 اندلعت الحروب الأهلية في أميركا الجنوبية في الأراضي التي استقلت عن اسبانيا بسبب النزاعات الشخصية بين الجنرالات، مما دمر حلم الوحدة الاميركية الجنوبية!

اعتزل سيمون بوليفار الأعمال العسكرية، وأصيب بالسل ومات في 17 ديسمبر عام 1830.(من كتاب: «شخصيات صنعت التاريخ» لـ«أسيمة جانو)