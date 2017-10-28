لماذا مُنح تيودور روزفلت جائزة نوبل للسلام؟

٭ تيودور روزفلت (1858 - 1919) هو الرئيس الخامس والعشرون للولايات المتحدة الأميركية، دافع عن حقوق الشعب وتوعد أصحاب الثروات الكبيرة، وسن تشريعات لتنظيم المؤسسات الكبرى واتبع سياسة المحافظة على الموارد وعمل على تقوية نفوذ بلاده في السياسة الخارجية، وسميت سياسته في منطقة الكاريبي بسياسة الدولار، أي أنها تحقق الأغراض ببذل المال وعمل على إتاحة فرصة متكافئة للنشاط الاقتصادي والسياسي لجميع الدول وتوسط لإنهاء الحرب الروسية - اليابانية وحصل لذلك على جائزة نوبل للسلام عام 1906.

ما أول دولة عربية أقامت علاقات ديبلوماسية مع الولايات الأميركية؟

٭ سلطنة عمان.

كم المدة التي قضاها الرئيس السابق نيلسون مانديلا في السجن؟

٭ 27 سنة.

ما أول مدينة استعمرها الأوروبيون من العرب؟

٭ مدينة سبتة المغربية.

ما أول دستور حديث؟

٭ دستور أميركا.

(من كتاب «هل تعلم» للكاتبة وفاء يوسف)