كيف أدت الرغبة في تعويض نقص التكاثر للاكتشاف المبدئي لـ «DNA»

جوهان مندل عالم وراثي تشيكي، ولد في العام 1822 وتوفي في العام 1884، يصعب الجزم بدوافع توجهه الى هذا العلم، ولكن يبدو ان ذلك نابع من رغبة من جهة وتعويض لنقص التكاثر والولادات في زمنه من جهة اخرى.

ابن مزارع، وليس بغريب على علوم الزراعة والفلاحة والتهجين والتطعيم، ومنذ صباه كان مأخوذا بقضايا التوالد، اغتنم الفرصة عندما اصبح راهبا وحصل على موافقة لزراعة بعض النباتات في حديقة الدير، بهدف فهم القوانين التي تحكم تكاثر النباتات.

من اجل ذلك اختار البازلاء كمادة تجريب، ولما كان هناك انواع من البازلاء قرر كوالده ان يهجنها، اي ان يخصبها بعضها ببعض مبتكرا بذلك طريقة علمية حقيقية، بدأ بمعايير ملاحظة بسيطة، اللون، وبدلا من العمل على عينة واحدة قرر التجريب على عشرات عمليات التهجين التي تولد مئات الحالات، ويمكن وصف هذه الطرائق بالاحصائية غير المسبوقة، وهكذا صاغ قوانينه الشهيرة.

ليكون لدينا عملية تهجين بين بازلاء صفراء واخرى خضراء، فإن الناتج المهجن من الجيل الاول تكون لـ 4 خصائص مماثلة، مثلا كل البازلاء يكون لها لون اصفر، وفي الجيل الثاني فإن الربع يكون اخضر وثلاثة ارباع اصفر، استنتج مندل ان هناك عاملين وراثيين: الاخضر والاصفر، وان الاصفر يسود بوجود الاخضر.

استخلاص هذا القانون من خلال تجاربه جعل مندل يقوم بالخطوة الحاسمة التي ستقود لاحقا وبعد زمن ليس بقصير الى اكتشاف الـ «دي.ان.ايه»، لقد ادخل الوراثة في العلم الكمي، مؤكدا ان الوراثة تخضع لقوانين حساب الاحتمالات.

مع ذلك، فعندما عرض مندل نتائجه في العام 1860 على ريلشول دو برنو لم تنل النجاح والقبول، وكان يجب الانتظار 50 عاما حتى يعاد اكتشافها من قبل دوفرييه وكورين كل على حدة.

(من كتاب: أعلام ومفاهيم د.أحمد بلال)