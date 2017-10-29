كم رائحة يمكننا شمها؟

حاسة الشم عند الانسان اضعف منها عند كثير من الحيوانات، ومن المرجح ان حاسة الشم الإنسانية قد ضعفت مع تطوره فالمساحة المخصصة للشم في انوفنا هي في الحقيقة بقدر الظفر في كل منخر، اما الكلب مثلاً فإن هذه المساحة تزيد اذا فرشت عن نصف جلده، وحوالي واحد بالعشرين من دماغ الانسان مشغول بحاسة الشم، اما في مخ الكلب فإن هذه النسبة تبلغ الثلث، والحواس والاعضاء الاخرى ما يعوض عن ضعف الشم.

تلتقط انوفنا الروائح بواسطة شعيرات مرهفة في عضو الشم، وتختفي اسلات هذه الشعيرات في طبقة خاصة، وتكون المناخير رطبة دائما، ولو جفت لتعذر علينا الشم، يضاف الى ذلك ان الهواء في التنفس الاعتيادي يمر بالمنخرين ولذلك فإذا تنفسنا الهواء فإننا في الواقع نقوم بالشم في الوقت نفسه، غير اننا لكي نشم ونميز الروائح بدقة نحتاج الى تنفس قصير متأن يوقف الهواء لحظة في الانف وآنذاك تتم عملية الشم كاملة.

لكي تتم عملية الشم يذوب المشموم في الطبقة الدهنية التي تغطي الشعيرات، وينبغي لذلك ان تكون هذه المواد الذائبة زيوتا طيارة (كتلك التي في الازهار) او منقولة بمثل هذه الزيوت (كما هو حال القهوة).

وهناك خمسة اصناف من المواد التي يمكن لحاسة شمنا ان تكتشفها، الاول من صنف الازهار (كالبنفسج والورد وغيرهما)، الثاني من التوابل والافاوية (الليمون والتفاح او القرفة)، والثالث احتراقي (القهوة والتبغ)، والرابع عفني (الجبن والبيض الفاسد)، والخامس اثيري (الكافور وغيره).

(من كتاب: الموسوعة العلمية المبسطة)