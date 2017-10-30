من هو أشهر رسام في العصر الحديث؟

إنه بابلو بيكاسو (1881 - 1973) الذي ولد في اسبانيا لأب كان يعمل مدرسا للفن، ثم استقرت الاسرة في باريس عام 1903. وقد ذكرت والدة بيكاسو أن أول كلمة نطقها بلغته الإسبانية كلمة «قلم» وتقول إحدى الحكايات إنه بدأ الرسم قبل أن يتعلم الكلام.

كان بيكاسو مخترعا ومكتشفا في مجال الفن، وكان دائما يستطيع أن يعمل في أي مكان وأي وقت من الليل والنهار. وقد رسم بيكاسو لوحات جميلة عن مصارعة الثيران الاسبانية وسباق الخيول والمهرجين.

وقد اخترع بيكاسو نوعا من الفن اسمه «التكعيبية» تبدو فيه اللوحة مليئة بأشكال بسـيطة من المربعات والمكعبات، أما أشهر لوحات بيكاسو فهي لوحة «جورينكا» التي تبين ما أصاب قرية جورنيكا أثناء الحرب الأهلية الإسبانية.

(من كتاب: س وج لمصطفى غنيم)