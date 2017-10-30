كيف يعتبر الماء صالحاً للشرب؟

قد نتساءل: لماذا لا نشرب الماء الذي نجده كما هو؟ وكيف يجب أن يكون صالحا للشرب؟ السبب هو أننا لا نحصل على الماء الصافي إلا بصعوبة.

إن انقى مصدر للماء الطبيعي هو الثلج ويليه ماء المطر، ولكن ماء المطر قد يحتوي على غازات منحلة من الهواء ومقدار ضئيل من ثاني أكسيد الكربون والكلور والسلفات والنترات والأمونيا لذلك فهو ليس صافيا تماما.

كذلك ماء الأنهار الصغيرة والبحيرات الموجودة في الجبال يمكن أن تحتوي على أملاح لا عضوية منحلة ومياه الأنهار والبحيرات المنخفضة يكون ماؤها ملوثا.

أما مياه الآبار والجداول فيصفى بواسطة الأرض وبذلك يكون صافيا إلا أنه قد يحتوي ايضا على املاح لاعضوية.

من هنا نجد أن الماء الذي نشربه يجب أن يصفى لعدة درجات، وهناك طرق عديدة لذلك، وإحدى هذه الطرق هي عملية الترسيب وتتم بحفظ الماء في خزان لمدة من الوقت حيث تترسب الملوثات الصلبة في الاسفل وتفقد معظم البكتريا قوتها عندما يحفظ الماء في الخزان.

وهذه الطريقة ليست كافية لجعل الماء صافيا للشرب تماما إذ لابد من إضافة بعض المواد الكيماوية لضمان ترسيب أفضل، كذلك يمكن إزالة الطعم والروائح والغازات المنحلة.

وقد اكتشف عدة دراسات ان ترسيب الماء في الرمل يساعد على إزالة الملوثات والبكتريا، مما دفع الى إحداث طرق عديدة لتصفية الماء بالرمل عبر آلات كبيرة، وأكثر الطرق شيوعا لتصفية الماء هي المزج بالكلور وهي طريقة سهلة ورخيصة وفعالة حيث يضاف حوالي 2 كيلو غرام من الكلور الى واحد مليون ليتر من الماء، وهذا المقدار كاف للقضاء على البكتيريا الموجودة بالماء.

(من كتاب: كنز العلوم لمجدي سيد عبدالعزيز)