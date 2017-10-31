السير دجون فانبرو (1694-1726) - مهندس وكاتب مسرحي إنجليزي

كان لهذا الرجل المتعدد البراعات أربعة أنواع من النشاطات العملية في حياته، مارسها الواحد بعد الآخر، فكان في البدء جنديا تميز بالإقدام والشجاعة، ثم شرع في التسعينيات من القرن السابع عشر بكتابة الروايات المسرحية المرحة، وكانت أولاها «النكسة» وقد أتبعها برواية «الكونفيدرالية» وكلها مسرحيات مضحكة، في عصر لم يكن فيه كثير من التحرج.

فلما بدأ القرن التالي بات فانبرو مهندسا معماريا شهيرا، يصمم القصور الفخمة، والمساكن الخاصة الضخمة، ومن أشهر مبانيه الفخمة قصر هاورد في شمالي انجلترا، وقصر بلينهايم الذي بناه للدوق مارلبورو، وفيه أبصر السير ونستون تشرتشل النور.

وبنى فانبرو مسرح هايماركت، وقد جرّه ذلك الى مهنته الرابعة، وهي ادارة المسارح التي لم ينجح فيها.

(من كتاب: صانعو التاريخ ـ الجزء الأول ـ سمير شيخاني)