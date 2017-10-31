أستراليا والأرانب

وصل الرياضي الانجليزي توماس أوستين إلى استراليا لكي يبدأ حياة جديدة لكن أمله خاب، وأمضى معظم وقت فراغه في الوطن يصطاد أنواعا كثيرة من الطيور والحيوانات خاصة الأرانب المفضلة إليه.

ولأن استراليا ليس بها أرانب فقد كتب أوستين لابن عمه الذي عاد إلى انجلترا ان يبعث إليه بـ 24 أرنبا، وأن يشحنها إليه في حديقة بارون بارك بمدينة فيكتوريا.

على أية حال ما الضرر الذي يمكــن أن يتسبب من الإتيان بـ 24 أرنبا إلى أستراليا؟

وبعد أوستن بدأ اصدقاؤه وجيرانه بناء على نصيحته يستقدمون الأرانب من انجلترا، لكن يبقى أن الفضل في قدوم الأرانب لأستراليا إلى اوستن.

وبعد ان راحت الأرانب تتوالد وتنتشر بصورة رهيبة راجت رياضة صيد الأرانب وكان من الممكن لمجموعة من الهواة اصطياد 1200 أرنب في ثلاث ساعات ونصف الساعة.

وقد ساعدت الأحوال الجوية في استراليا على سرعة توالد الأرانب بمعدلات اكبر مما عليه الحال في انجلترا نفسها التي كانت تسجل اعلى معدلات التوالد، ويكفي ان البريطانيين هم من أطلق المثل الشائع «تتوالد كالأرانب».

وزادت أعداد الأرانب بدرجة كبيرة جدا وصارت تهدد أراضي القارة الاسترالية بنقص الخضرة، لأنها تتغذى تقريبا على كل أنواع النباتات التي تجدها، وبعد ان تكاثرت الأرانب بسرعة مذهلة حيث الأراضي الشاسعة والغطاء النباتي ولم يكن للارانب اعداء طبيعيون لحفظ التوازن البيئي.

ولأنها لم تكن على قائمة اللحوم في استراليا أخذت في التكاثر بسرعة كبيرة إلى أن أصبحت من ألد أعداء الزراعة في استراليا واصبح لها مركز لمكافحة الارانب.

ولم يقف تهديد الارانب على الزراعة فقط بل امتد إلى المحميات الطبيعية التي يوجد بها أندر الزهور والورود والنباتات النادرة جدا.

وحاولــــت الحكومـــة الأسترالية السيطرة على زيادة تكاثر الأرانب بها بكل الطرق (القتل - تفجير الجحور ـ التسميم)، لدرجة أنها أدخلت فيروسا معديا لإصابة الأرانب بالمرض.

وقد نجحت هذه الفكرة لفترة، فعلى مدى ثلاث سنوات مات نحو 80% وتنازل العدد من نحو 600 مليون إلى 100 مليون من عدد الأرانب، لكن بعد ذلك زاد تكاثر الأرانب من جديد بدرجة كبيرة بسبب اكتساب إحدى سلالات الأرانب المناعة ضد هذا الفيروس.

(ثبت علميا - الجزء الثالث - محمد كامل عبدالصمد)