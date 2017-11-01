من العلماء المعروفين بـ «جامع الحشائش»

هو ابومحمد عبدالله بن احمد البيطار، ضياء الدين المالقي المتوفى سنة 646هـ. /1248م، اشتغل بالرحلة زمنا طويلا، فزار بلاد الروم وتجول في المغرب ومصر رغبة في العلم وجمع الحشائش والنباتات ودراسة كل نبات في زمانه.

دخل في خدمة الملك الكامل محمد بن أبي بكر بن أيوب، فوثق به واعتمد في المسائل الطبية والأدوية المفردة والحشائش. استصحبه الملك الكامل في رحلته الى الديار الشامية، وهناك التقى بابن ابي اصيبعة الذي أعجب به، ومما قاله عنه: رأيت من حسن عشرته وكمال مروءته وغزارة علمه ودرايته ما يفوق الوصف.

وكانا يجتمعان معا للدراسة ويحضران الكتب المؤلفة في الأدوية المفردة ككتاب ديسقوريسدس وجالينوس والغافقي والإدريسي وغيرهم.

فكان ابن البيطار يذكر اولا ما قاله ديسقوريدس في كتابه باللفظ اليوناني، ثم يذكر جملة ما قاله ديسقوريدس وجالينوس والمتأخرون وما اختلفوا فيه.

وكان لا يذكر دواء إلا ويعين في اي مقالة هو من كتاب ديسقوريسدس وجالينوس، وفي اي عدد هو من جملة الأدوية المذكورة في تلك المقالة. فقد وقف على هذه الكتب جميعا واستخلص منها الأدوية والعقاقير المتنوعة.

فكان ابن البيطار أعظم عالم نباتي وصيدلاني ظهر في العصر الوسيط. وكان مؤلفا خصبا غزير الإنتاج. ويعد كتابه «الجامع لمفردات الأدوية والأغذية» من أشهر كتبه، استقصى فيه ذكر الأدوية المفردة وأسمائها وتحريرها وقواها ومنافعها، وبين الصحيح منها وما وقع الاشتباه فيه، حتى لم يوجد في الأدوية المفردة كتاب أجل ولا أجود منه.

فقد ألفه بعد دراسة طويلة وتحقيقات مضنية في بلاد الروم والمغرب والأندلس، واعتمد فيه على كتب عديدة لأكثر من 150 مؤلفا. وأسند في كل ذلك جميع الأقوال الى قائلها وعرف طريق النقل فيها بذكر ناقلها.

ولم يقف في هذا الكتاب عند حد النقل، بل أتى فيه بملاحظات خاصة وتنقيحات متعددة، كما وصف فيه ايضا اكثر من 1400 عقار بين معدني ونباتي وحيواني، لا يقل الجديد منها عن 300 وقد بين في هذا الكتاب ايضا الفوائد الطبية لجميع النباتات التي ذكرها وكيف يكون استعمالها على سبيل الغذاء والدواء. وقد ترجم الكتاب الى اللاتينية والفرنسية والألمانية واعتمد عليه علماء أوروبا اعتمادا كبيرا.

وله أيضا كتاب «المغني في الأدوية المفردة» ويلي «الجامع» في الأهمية. وهو بحث مختصر في الأدوية الخاصة بأمراض الرأس والأذن وعرض للأدوية المجملة والأدوية التي تعالج بها الحمى والسموم، كما أتى على ذكر اكثر العقاقير شيوعا في زمانه.

(من كتاب: الموسوعة العلمية المبسطة دار العودة - بيروت)