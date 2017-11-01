عدم الاهتمام بالتحذيرات

تم تصميمها لتنهار!

في يوليو عام 2006، أعلن فريق التحقيق في إعصار كاترينا الذي ضرب ولاية نيو أورليانز المعروف بلجنة ليفي نتائج تحقيقه حول سبب الفشل في التعامل مع الإعصار، الأمر الذي حوله لكارثة وطنية هائلة.

ومن السهل اتهام البيت الأبيض والحكومة وقوات الجيش، ولكن الخطأ الحقيقي والأساسي يعود لتاريخه الى وقت طويل مضى.

فقد تم تصميم السدود الترابية في نيو أوليانز لكي تحمي مناطق الولاية من الأعاصير العنيفة.

ولكن كارثة كاترينا كانت في حكم المتوقعة، لأن منطقة العواصف على ساحل الخليج في جنوب شرقي الولايات المتحدة المطلة على مياه المحيط الأطلسي تعد من أضعف مناطق القارة الاميركية الشمالية هشاشة من حيث الموقع والتكوين الجغرافي والتضاريس، ومن ثم أشدها تأثرا بكل ما يصدر عن الطبيعة من ثورات وأنواء.

نيو أورليانز، المدينة والمنطقة تدنو في معظمها عن سطح البحر، وهي محاطة بالمياه من جميع الجهات، وقد حذرت نماذج الحاسوب الإلكتروني لوقت طويل من مغبة كارثة طبيعية جديدة بأن تقع، اذا ما تعرضت المدينة لاجتياح إعصار من طراز كاترينا.

وسلوك حكومة بوش حينها وكبار معاونيه كان دون المستوى بكثير من حيث القدرة على تدبير أمر هذه الكارثة القومية بكل ما تعنيه الكلمة، وهم الذين ابتدعوا علما وتخصصا يتم تدريسه في كبرى جامعاتهم تحت عنوانه الشهير: إدارة الكوارث او احتواء المخاطر، او تحجيم المشكلات، إلى آخر هذه السلسلة من المزاعم.

إن المؤلف يعترف بأن «شيرتوف» الوزير المسؤول عن وزارة الأمن الداخلي، وهي دائرة حكومية ابتدعت بعد احداث سبتمبر 2001 لم يكن يتلقى معلومات صحيحة عن حجم الكارثة المهولة التي حاقت بالمنطقة المنكوبة على الأرض الأميركية.

ومن ذلك مثلا ان مسؤولي المنطقة كانوا لا يفتأون يبعثون برسائل غاية في الأمان الى شيرتوف بشأن السدود الترابية التقليدية التي طالما كانت مستخدمة بوصفها دفاعات نيو أورليانز ضد تفاقم الفيضانات الناجمة عن العواصف والأعاصير. وكان مجمل الرسائل لا يلبث ان يردد معزوفة مكررة تقول: «اطمئن يا معالي الوزير السدود منيعة وكل شيء على ما يرام».

وبديهي ان السدود لم تكن على مستوى الكارثة وان كل شيء لم يكن على ما يرام، بل كان الأمر على خلاف ذلك، كان يكتنفه قدر غريب حقا من سوء الإدارة، وسلبية الارتباك وتضارب الآراء والمعلومات.

(من كتاب: الأخطاء تصنع التاريخ لـ مجدي كامل)