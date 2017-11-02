ما هو بديل الهالونات المستخدمة لاطفاء الحرائق المدمرة لطبقة الازون؟

٭ إن البحث الطويل عن مادة كيماوية مكافحة للحريق لا تؤذي طبقة الأوزون أدى أخيرا الى الاعتماد على الماء.



فبعد إطفاء نحو 100 حريق تجريبي بالماء، توصل مختبر أبحاث الحرائق النرويجي في ترونهايم الى الاستنتاج بأن الرذاذ الدقيق للماء هو بديل ملائم للهالونات المدمرة للأوزون، التي لا تزال تستخدم على نطاق واسع في مطافئ الحريق.



والهالونات ـ مركبات من الكربون والبروم والفلور ـ تقطع الأكسجين عن الحرائق.



وقطيرات الماء تقوم بالعمل نفسه، متبخرة ومتمددة 1700 مرة اكثر من حجمها الأصلي لتحل محل الأكسجين.



والمرة الوحيدة التي وجدت فيها أقل فعالية من الهالونات هي في الحرائق الصغيرة التي لا لهب لها والتي لم تبلغ حرارة كافية لتبخير الماء.

(كشكول المعارف والعلوم العلم بين يديك - كاميليا سلوم عكاوي)