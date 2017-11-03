ليونيد بريجنيف (1906 ـ 1982)

في 10 نوفمبر 1982 توفي عن 75 سنة الزعيم السوفييتي ليونيد بريجنيف، وقد دفن في الساحة الحمراء الى جانب كبار القادة السوفييت امثال لينين وستالين. وهي المرة الاولى منذ السنة 1935 يموت رئيس سوفييتي وهو في الحكم، ذلك ان سلف بريجنيف نيكيتا خروتشيف عُزل في السنة 1964.

ولد في اسرة من العمال في اوكرانيا في 19 ديسمبر 1906، وحصل على دبلوم المدرسة الفنية الزراعية، وانضم الى الحزب الشيوعي السوفييتي السنة 1931 فأصبح سكرتيرا عاما له عن مسقط رأسه.

وعمل مفوضا سياسيا في الحرب العالمية الثانية برتبة كولونيل، ثم رقي الى رتبة جنرال السنة 1943 وأصبح فيما بعد رئيسا للادارة السياسية للجبهة الرابعة في أوكرانيا.

وفي اكتوبر 1952 إبان المؤتمر التاسع عشر للحزب الشيوعي (آخر مؤتمر في ظل حياة ستالين) اصبح بريجنيف عضوا في اللجنة المركزية ثم سكرتيرا عاما لها.

وفي السنة 1960 انتخب رئيسا لهيئة رئاسة مجلس السوفييت الأعلى، وهو المنصب الذي خلف فيه ميكويان السنة 1964. وفي 14 اكتوبر 1964 خلف بريجنيف نيكيتا خروتشيف في منصب السكرتير الاول للجنة المركزية، وهو المنصب الذي تحول منذ السنة 1966 الى منصب سكرتير عام.

وكان أبرز ما اتسمت به سياسة بريجنيف الخارجية الوفاق في العالم الغربي. ففي السنة 1972 وقعت اتفاقات «سولت ـ 1» للحد من الاسلحة الاستراتيجية، مع الرئيس ريتشارد نكسون، وتلا ذلك توقيع اتفاقيات «سولت ـ 2» مع الرئيس كارتر في يونيو 1979.

وفي أول اغسطس 1975 وقّعت «اتفاقات هلسنكي» حول الأمن والتعاون في اوروبا مع 33 بلدا اوروبيا، اضافة الى الولايات المتحدة الاميركية وكندا.

وتولى بريجنيف منصب «ماريشال الاتحاد السوفييتي» منذ 1976، ومنصب رئيس هيئة رئاسة مجلس السوفييت الاعلى السنة 1977. فجمع بذلك للمرة الاولى في تاريخ الاتحاد السوفييتي بين زعامة الحزب ورئاسة الدولة. وحصل على نحو 50 وساما وعلى لقب «بطل الاتحاد السوفييتي» 4 مرات، وعلى جائزة نينين للأدب عن مذكراته التي نشرها السنة 1979.

(من كتاب: صانعو التاريخ لـ سمير شيخاني)