ما أولى دول العالم في إنتاج اليورانيوم؟
٭ كندا.
ما أولى دول العالم في إنتاج الحرير الطبيعي؟
٭ الصين.
ما المدينة التي بها ثلث آثار العالم؟
٭ الأقصر.
أين يوجد أكبر مخزون للسبائك الذهبية في العالم؟
٭ في الولايات المتحدة الأميركية.
ما أول دولة تستخدم البصمة في الأغراض الأمنية؟
٭ إنجلترا.
ما البحر الذي بلا شواطئ؟
٭ بحر ساراغاسو وذلك لكونه بحرا داخل المحيط الأطلسي.
أين توفي الإسكندر المقدوني؟
٭ في بابل.
ما أكبر صحراء في العالم؟ وكم تبلغ مساحتها؟
٭ أكبر صحراء في العالم تبلغ مساحتها 8 ملايين كيلومتر وهي الصحراء الكبرى.
ما المدينة التي تقتسمها أوروبا وآسيا؟
٭ اسطنبول.
(من كتاب: كنوز المعلومات ـ خالد عبداللاه)