«اتبع هو ولا تتبع ضو»

٭ أي اتبع نباح الكلب بالليل في حال الضياع، ولا تتبع الضوء لأنه بعيد بينما الصوت قريب.

«اتعلم الأدب من قليل الأدب»

٭ بترك ما يأتيه من قلة أدب.

«احضر اردبك، يزيد كيله»

٭ «اردبك» يعني كيل وبيع قمحك، والمعنى اهتم بعملك بنفسك خشية السرقة والإهمال.

«اللي ما تقدر عليه اصبر عليه»

٭ يضرب للمجاراة والمداراة.

«بيّن للجعان قرصه يعقل»

٭ أي أوضح له نصيبه من الأكل يهدأ، وإلا فسوف يأكل بشراهة.

«وقوع البلا ولا انتظاره»

٭ لأن الانتظار همه أكبر من البلا.

«أردب ما هو لك لا تحضر كيله، تتعفر لحيتك وما ينوبك غير شيله».

٭ يضرب مثلا لترك ما لا يعنيك لأنك لن تجني إلا الخسائر.

«برد الصيف أحد من السيف»

٭ لأنه يُمرض.

«بات غلبان ولا تبات ندمان»

٭ يضرب مثلا للحث على ترك الظلم.

(من كتاب: 1000 مثل من عيون الأمثال محمد صالح السبتي)