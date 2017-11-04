«اتبع هو ولا تتبع ضو»
٭ أي اتبع نباح الكلب بالليل في حال الضياع، ولا تتبع الضوء لأنه بعيد بينما الصوت قريب.
«اتعلم الأدب من قليل الأدب»
٭ بترك ما يأتيه من قلة أدب.
«احضر اردبك، يزيد كيله»
٭ «اردبك» يعني كيل وبيع قمحك، والمعنى اهتم بعملك بنفسك خشية السرقة والإهمال.
«اللي ما تقدر عليه اصبر عليه»
٭ يضرب للمجاراة والمداراة.
«بيّن للجعان قرصه يعقل»
٭ أي أوضح له نصيبه من الأكل يهدأ، وإلا فسوف يأكل بشراهة.
«وقوع البلا ولا انتظاره»
٭ لأن الانتظار همه أكبر من البلا.
«أردب ما هو لك لا تحضر كيله، تتعفر لحيتك وما ينوبك غير شيله».
٭ يضرب مثلا لترك ما لا يعنيك لأنك لن تجني إلا الخسائر.
«برد الصيف أحد من السيف»
٭ لأنه يُمرض.
«بات غلبان ولا تبات ندمان»
٭ يضرب مثلا للحث على ترك الظلم.
(من كتاب: 1000 مثل من عيون الأمثال محمد صالح السبتي)