لماذا يطفو الفلين؟

٭ لقد عرفت قابلية الفلين في الطفو فوق سطح الماء منذ العصور القديمة، وقد أنقذت آلاف الأرواح منذ زمن بعيد.

إن الفلين أخف بكثير من الماء وسبب طفوه فوق سطح الماء هو صعوبة اقتحامه لجدران خلايا الفلين، فهي مملوءة بالهواء وتعد اسبانيا والبرتغال من أكثر الدول إنتاجا للفلين في العالم، إذ تنتج ثلثي إنتاج العالم وينمو شجر البلوط في هذين البلدين بشكل كبير.

يتراوح طول فلين البلوط بين 6 و 12مترا ويصل طول قطره الى متر واحد، وينزع الفلين للمرة الأولى من هذه الأشجار في السنة العشرين من عمرها ولا تؤدي هذه العملية إلى موت الشجرة، بل على العكس من ذلك فإنها تستفيد كثيرا من هذه العملية وبعد 9 سنوات ينزع الفلين منها مرة أخرى، ويكون ذا نوعية أحسن من المرة السابقة بعد نزع الفلين لعدة أسابيع يغطى للتخلص من الحمض وبعد الغلي يفرد الفلين على صفائح مرنة ليجفف ومن ثم يخرج ليشحن إلى معظم أنحاء العالم.

وهناك نوعان من الفلين:

- الأول: هو الفلين الخشبي ويستعمل في صناعة سدادات الفلين وقوارب النجاة.

- أما النوع الثاني: فيدعى الفلين المسحوق، إذ يخلط مع غيره من المواد وتصنع منه أغطية الفليون وبعض أجزاء الأحذية وبعض أجزاء السيارات. وأهم استعمالات الفلين اليوم تغليف الغرف بعازل الصوت وإحاطة غرف التبريد والبرادات.

(من كتاب «هل تعلم» لـ وفاء يوسف)