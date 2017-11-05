سبب انهيار البورصات العالمية 2008

لم يكن هناك من شخص في العالم عام 2008 إلا وعانى من انهيار البورصات العالمية وانهيار كامل لبنوك العالم.

وقد تولدت هذه الكارثة الكونية برمتها كصدمة مفاجئة لكل شخص، لأننا تربينا على ان النظام المالي الأميركي يحظى بإجراءات حماية كثيرة تحول دون عودة عصر الركود أو ما يشابهه.

ولكن المحبط والمؤلم معا ان يعرف العالم ان إجراءات الحماية التي تم اتخاذها بعناية في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي فشلت ووقعت الكارثة.

والحقيقة ان الإجراءات لم تفشل لأنها وقت وقوع الكارثة لم تكن موجودة أصلا.

فباسم التحديث وفي غياب الرؤية البعيدة المدى جرت عملية إزالة الإجراءات والقيود واحدة تلو الأخرى.

فقد كان هناك دائما قانون «جلاس ستيجال» الذي صدر عقب أزمة اقتصادية عالمية ويضمن تقليل المخاطر على ودائع العملاء وإبعاد المصارف التجارية قدر الإمكان عن منافسة المصارف الاستثمارية.

وعلى مدى خمسين عاما بعد انقضاء أزمة الكساد الأعظم التي اندلعت في ثلاثينيات القرن العشرين، كانت سلطة المال مسؤولة أمام سلطة الحكومة الموازنة.

وكان قانون جلاس ـ ستيجال الصادر في أميركا عام 1933 بمثابة القلب لهذا القيد السياسي.

كان الهدف من قانون جلاس ـ ستيجال يتلخص في منع البنوك التجارية من المقامرة بأموال المودعين من خلال تفويض الفصل المؤسسي بين خدمات التجزئة والخدمات الاستثمارية في العمل المصرفي، وكانت النتيجة ذلك الاستقرار المالي النسبي الذي دام 65 عاما.

وفي إطار ما أطلق عليه خبراء الاقتصاد في وقت لاحق النظام المصرفي «المكبوح» مارست بنوك التجزئة الوظيفة الضرورية المتمثلة في الوساطة المالية من دون خوض مجازفات انتحارية، في حين أبقت الحكومة الطلب الكلي عند مستويات مرتفعة بالدرجة الكافية للحفاظ على مستوى من الاستثمار كفيل بضمان التشغيل الكامل للعمالة، ثم وجهت سلطة المال ضربتها الفتاكة، بمساعدة وتحريض من جوقة الأنصار من خبراء الاقتصاد.

ويبدو ان هناك من الزعماء من لا يدرس التاريخ أو يتعلم من أخطاء التاريخ، فقد جاء الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون ليرفض الاستمرار بالعمل بالقانون وسمح بتنظيم سندات مقايضة العجز عن سداد الائتمان، وسمحت لجنة البورصة والأوراق المالية الأميركية للبنوك بمضاعفة مستويات الاستدانة الى ثلاثة أمثالها، ولقد أدت هذه القرارات الثلاثة مباشرة الى مهرجان الرهن العقاري الثانوي الذي أسقط النظام المصرفي في الولايات المتحدة في الفترة من 2007-2008 ومنذ ذلك الانهيار الذي انتقل للعالم.

(من كتاب:100 خطأ غيرت مجرى التاريخ - بيل فاوست - لمجدي كامل)