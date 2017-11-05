ما النفرون؟

٭ النفرون وحدة الترشيح الرئيسية في الكلية. هنالك أكثر من مليون نفرون في كل كلية. والجهاز الأنبوبي الموجود في كل نفرون يصل معدل طوله الى نحو 3 سم وعرضه الى 0.05 ملم فقط. ومع ذلك لو كان ممكنا فك كل القنيات في كلية واحدة لامتدت مسافة 30 كيلومترا.

محفظة بومان هي في الواقع الطرف المتعرج للقنية الملتفة في النفرون، ويحيط بهذه القناة الصغيرة شبكة من الأوعية الدموية الصغيرة جدا والتي تدعى الشعيرات، وتمتد القنية الى مجرى جامع أكبر حجما، وهو يأخذ الفضلات والمواد السامة التي ترشحت بوساطة النفرون، وهذا الترشيح هو إحدى الوظائف الأساسية للكلية.(

من كتاب: كشكول المعارف والعلوم - العلم بين يديك إعداد: كاميليا سلوم عكاوي)