متى استعملت المرآة لأول مرة؟

٭ هل صدف ونظرت إلى بركة هادئة من الماء ورأيت انعكاس صورة السماء والأشجار فيها؟

إنك بالحقيقة كنت تنظر إلى مرآة، فالمرأة ما هي إلا سطح ناعم يعكس الضوء ويشكل صورة.

من الضروري أن يكون السطح ناعما أملس، فكلما كان شديد النعومة كان الانعكاس أفضل، مثلا اذا هب النسيم على البركة فإنها تظل عاكسة للضوء ولكن لا يمكن ظهور صورة.

في الأزمنة القديمة كانت المرايا تصنع من المعدن المصقول، فالمرآة الحديثة ما هي إلا صفحة من الزجاج المصقول الذي يحتوي على طبقة من الفضة خلفه، ولكن الزجاج ليس هو المرآة فالسطح الذي يعكس الضوء هو المرآة الحقيقية.

وكل ما يعمله الزجاج هو حماية الفضة الناعمة من أن تخدش أو تؤذى، لا يعلم متى اكتشف الإنسان القديم فكرة المرآة، فهو أيضا لابد أن نظر الى البرك من الماء الساكن ورأى صورته، وربما لاحظ أن قطع المعادن المصقولة، كانت تعكس صورته أيضا، وفي إحدى الفترات الزمنية وربما كان ذلك بإيحاء من النساء أن عمد الرجال لتشكيل بعض القطع المعدنية المصقولة بشكل مرايا.

وفي الوقت الذي انتشرت فيه الحضارات اليونانية والمصرية والرومانية كانت المرايا مقبولة من قبل الشعوب، كأدوات مفيدة وذات قيمة، وكان بعض الناس يمتلكون المرايا الصغيرة التي يضعونها في جيوبهم وكانت هذه المرايا مصنوعة من قطع مستديرة من معدن النحاس أو البرونز أو الفضة أو الذهب.

وكان أول شعب عرف كيفية صنع المرايا من الزجاج المطلي بالزئبق أو القصدير أهل البندقية حوالي عام 1300 بدأوا بإنتاج مثل هذه المرآة وبعد وقت قصير حلت هذه المرايا محل المرايا القديمة المصنوعة من المعدن والتي كانت مستعملة منذ آلاف السنين.

من كتاب «هل تعلم؟» لوفاء يوسف