حساب الحركات والسكنات بالسعرات الحرارية

أكدت دراسة علمية ان كل الحركات والسكنات تقدر بالسعرات الحرارية، سواء كانت مشاهدة للتلفزيون، أو صعود السلم، أو محادثة في التلفون، أو حتى انتظار المحبوب وراء النافذة أو تحت شجرة.

وتشير تلك الدراسة الى ان الإنسان يفقد سعرات حرارية في كل تصرف وسلوك يقوم به، فإذا تثاءب فإنه يفقد 25 سعرا حراريا.. وإذا شاهد التلفزيون لمدة ساعة واحدة فإنه يفقد 100 سعر حراري، ويرتفع الرقم اذا كان البرنامج مما يصيب بالضيق والتوتر. وإذا صعد الإنسان سلما مكونا من 200 درجة فإنه يفقد 350 سعرا.. وإذا نزل فإنه يفقد 200 سعر. وان المكالمة في التلفون اذا استمرت ساعة فإن المتحدث يفقد ما بين 90 و130 سعرا حسب حرارة النقاش ودرجة الانفعال به.

.. والوقوف في الشارع لانتظار «الأوتوبيس» او أحد الأصدقاء لمدة ساعة، ودون ان يفعل اي شيء آخر، يفقد الإنسان من 70 و100 سعر، ويرتفع الرقم الى 140 سعرا إذا كان الانتظار بقلق شديد. كما أشارت الدراسة الى ان أعمال المنزل تفقد ربة البيت سعرات حرارية، فتنظيف النوافذ او مسح أرضية المنزل وغيرها من أعمال النظافة بالبيت يفقدها ما بين 250 الى 415 سعرا اذا استمر العمل ساعة من الزمن.

وان إعداد الطعام لمدة ساعة يفقدها ما بين 140 و185 سعرا.

أما بالنسبة للمشي فإذا كان بسرعة أربعة أميال في الساعة فإنه يفقد 300 سعر حراري، أما اذا كان المشي بسرعة ميلين في الساعة فإنه يفقد 200 سعر حراري، اما اذا جرى الإنسان بسرعة سبعة أميال في الساعة فإنه يفقد ما بين 800 و1000 سعر حراري.

وقد أثبتت الدراسة ايضا.. ان عدد السعرات الحرارية التي يحتاج اليها الإنسان تتوقف على أربعة أمور:

- طبيعة العمل الذي يؤديه.

- طول الشخص.

- وزنه.

- عمره.

وان الشخص الذي يمارس العمل المكتبي يحتاج خلال فترة العمل الطبيعية الى مدة سبع ساعات ما بين 1000 و1500 سعر حراري يوميا. أما سيدة المنزل التي ليس لها أطفال فتحتاج الى 1500 سعر حراري.. اما اذا كان لديها طفلان فإنها تحتاج الى 1800 سعر حراري في المتوسط.. ولكن هذا الرقم يرتفع حسب شقاوتهما ومشاغباتهما.

(من كتاب: ثبت علمياً لـ محمد كامل عبدالصمد