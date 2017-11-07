أنا أكتب لأبحث في الأمور التي تثير فضولي.

وظيفة الروائي هي دمج الحقائق بمشاعر الشخصيات وحكاياتها. لأن الرواية معنية بالتعاقب بين العالم الداخلي والعالم الخارجي، ما يحدث، وما تشعر به الشخصيات حيال ذلك. لا حاجة لكتابة رواية ما لم تكن ستتحدث عن الحياة داخل شخصياتك. فمن دون ذلك سيكون النص جافا. ومن دون أحداث وحقائق، ستبدو الرواية ذاتية وبلا معنى.

وإذا نظرنا الى الروايات القديمة، كما تشكل نفسها تاريخيا، فسنجد فيها نزعة الاستكشاف.

دون كيخوته انطلق للعالم ظانا انه سينقذ شيئا، ولكن ما فعله في الحقيقة ـ فيم سيرفانتس يتتبعه ـ هو اكتشاف حقيقة العالم مقارنة بالحقيقة التي عرفها من خلال القصص الرومانسية التي شغف بها.

المغزى من رواية دون كيخوته هو إظهار التعارض بين ما ظنه حقيقية، وما تعلمه في رحلته. وليست هذه بذرة النص وحده، بل هي بذرة الدافع لكتابة رواية.

خلال البحث الذي أجريته من اجل كتابة عمل يتحدث عن فن الرواية، اكتشفت ان طفولة معظم الروائيين تشبه طفولتي. جميع الروائيين تقريبا نشأوا وهم يقرأون بشراهة.

وكثير منهم ينتمون لعائلات لديها بطبيعة الحال حس رواية القصص عن أقربائهم، العمة روث مثلا او ايا كان. عائلة افرادها فضوليون ومنتبهون.

كنت أحد الاطفال الذين يتطلب ردعهم ليتوقفوا عن طرح الأسئلة طوال الوقت. هذا ما يفعله الروائيون، يجمعون الحقائق، ويخلقون مما تعلموه قصة. أ

حببت القراءة، قرأت العديد من الكتب المسلسلة، كمجموعة نانسي درو، وتوأم بوبسي. كنت أعد الروائيين الذين أقرأ لهم أصدقائي.

لم أشعر بالرهبة تجاههم ـ فهم يقدمون لي خدمة بسرد تلك القصص لي ـ حين كبرت، اكتشفت في مرحلة الثانوية بأن الكاتب الأميركي المفضل كان همنغواي للشاب، وفيتزجيرالد للفتاة. اذا كان هناك كاتب طموح يكتب أدبا جادا، فهو اما ان يكون كاتب الرجل همنغواي، او كاتب المرأة فيتزجيرالد. لم تكن هناك كاتبات إناث يتطلع إليهن.

تخيل صبية تجلس خلف طاولة في الصف التاسع، تقول وهي تحك رأسها: أنا فتاة، ليس بإمكاني كتابة «ولا تزال الشمس تشرق». والبديل الوحيد هو «غاتسبي العظيم». لكن انظر ماذا حدث لفيتزجيرالد، نشر 4 كتب ومات من الكحول، وكتابه الأول كان الكتاب الجيد الوحيد. من يريد ذلك؟

في مرحلة الجامعة وجدت بدائل أخرى: فيرجينيا وولف، الأخوات برونتي، جين أوستن، مع ذلك لم يكنّ أميركيات. اعتدت النظر الى انجلترا للبحث عن مثال أعلى.

(من كتاب: لماذا أكتب؟ جين سمايلي)