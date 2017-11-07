٭ الكبد هو العضو الوحيد الذي يمكن ان يحول البروتينات وما تحتويه من أحماض أمينية إلى مادة الجلوكوز او سكر.

٭ تناول الفول المدمس يمنع الإصابة بالأزمات القلبية فهو يقضي على ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم وبذلك يخفض تناول الفول المدمس نسبة 1% من المواد التي تؤدي الى تصلب الشرايين.

٭ إن أقوى عضلة في جسم الإنسان هي عضلة الفك, والأذن اليسرى أضعف سمعا من الأذن اليمنى.

٭ أهم وظيفة للطحال هي تهشيم الكرات الدموية الحمراء التي أصابها الهرم والعجز ويشاركه في هذه المهمة الكبد.

٭ الثوم يعمل على تحسين الصحة لأنه يزيد من قدرة الجسم على استغلال فيتامين (ب) ذي المفعول المهم على الجهاز العصبي والأوعية الدموية بالإضافة الى فوائد عديدة اخرى.

٭ نصف سكان العالم يأكلون البطاطا كل يوم وقبل 4 قرون لم يكن يأكل البطاطا غير سكان البيرو والأكوادور في أميركا اللاتينية.

(من كتاب: هل تعلم؟ لـ وفاء يوسف أبوالحجاج)