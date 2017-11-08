٭ لقب الملك جورج الرابع بإيرل أوف تشيستر عندما كان عمره سبعة ايام فقط.

٭ على جبل جونج فرو في سويسرا هناك صالة من الجليد تحتوي على بيانو ومدفأة وموائد منحوتة من الجليد القاسي.

٭ كرسي صنع للملك جون الرابع من الخشب وبمساعدة البرتغاليين وكان على شكل افواه اسود بدلا من ذراعي الكرسي اعتاد الناس التكلم من خلالها وكان لها مفعول المكبرات.

٭ يزن دماغ الإنسان البالغ حوالي 3 ليبرات.

٭ أول سفينة أبحرت حول العالم كان اسمها «فيكتوريا» قادها فرديناند ماجلان عام 1519ـ1522.

٭ نحن نرمش 25 مرة كل دقيقة.

٭ الخراف ذات الأذنين المسترخيتين في شمال افريقيا يغطي جسمها الصوف والشعر معا.

٭ العاصمة الكندية اوتاوا تطبق قانونا يمنع الضجة فهي تمنع حتى أزيز النحل.

٭ لسان الحرباء يبلغ طوله في العادة ضعف طول كامل الجسم.

(من كتاب: أغرب من الخيال تأليف: جايلز براندريث)