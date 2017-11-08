من الملقب بأمير الشعر الصوفي التركي؟

أمير الشعر الصوفي التركي اول من نظم الشعر بلغة الشعب وبالاوزان والقوافي الشعبية ويعتبر عين اعيان هذا اللون الشعري بعد ان كانت الاشعار التركية الصوفية بالتحديد متأثرة بالشعر والبناء الفارسي وهو ما ظهر في اشعار جلال الدين الرومي صاحب «المثنوى».

كان يونس إيمره فيلسوفا بالاضافة الى كونه شاعرا وابتكر فلسفة شعبية صوفية امتد اثرها لاكثر من سبعة قرون حتى الان صاغها في اسلوب شعري، شديد الحساسية والتواضع والبساطة والرقي معا استخدم فيه كل رموز وخصائص الشعر الصوفي بلغة جميلة ومفهومة للعامة.

تطرق في شعره لموضوعات الحياة والموت والعدم والوجود والفناء والحب والعشق الالهي والكائنات.

لا يعرف الكثير عن مولده وحياته وحتى وفاته لكن المتفق عليه انه ولد حوالي عام 1240 وتوفي عام 1320 فعايش بذلك فترة انتهاء حكم السلاجقة الاتراك وبدايات عصر العثمانيين الاتراك.

احيطت سيرة حياته بكثير من الحكايات والاقاويل، واضاف اليها الرواة الكثير ايضا من الخيال حتى تحولت الى اسطورة فلم يعد من الممكن معرفة سيرته الفعلية، لكن المرجح انه كان ينتمي الى اسرة هاجرت من خراسان منطقة شمال ايران وما حولها الى الاناضول في تركيا.

لا يعرف مكان قبره بالتحديد لان كثيرا من الاماكن يدعي اهلها انه مدفون فيها، والاغلب ان قبره يقع في قرية «صاري كوي» التابعة لمحافظة اسكي شهر، وقد تم انشاء نصب تذكاري له هناك عام 1949 يبدو من اشعار يونس ايمره انه تلقى تعليما جيدا وانه كان يجيد العربية والفارسية الى جانب التركية لغته الام وانه كان مولعا بالعلوم خاصة التاريخية والدينية وانه حضر مجالس العلم والدين وامضى معظم حياته في التكايا والزوايا، وانه زار ايران وبلاد الشام واذربيجان التي يقول احد شعرائها وهو «وهاب زاده» ان يونس ايمره يمتلك آلافا من القبور برغم انه توفي في مكان واحد.

لبس يونس ايمره الثياب الممزقة وتسكع وطاف والقى القصائد اثناء تجواله وانشد فكان في عرف نقاده درويشا بكل معنى الكلمة لكنه ايضا اهم شاعر تركي في تاريخ الادب التركي في القرون الوسطى على الاطلاق.

ترك يونس ايمره عملين شديدي الاهمية هما ديوانه الذي يضم حوالي 300 قصيدة صوفية وكتاب رسالة النصح وقد ترجم ديوانه لعشرات اللغات ومازال يعاد طبعه حتى اليوم.

(من كتاب: موسوعة الألف عام لـ أسيمة جانو)