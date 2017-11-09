٭ هل تعلم أنّ أول قمة عربية رسمية عقدت في القاهرة.

٭ هل تعلم أن العالم الفيلسوف ابن خلدون ولد في تونس.

٭ هل تعلم أن شاعر الرسالة هو محمد إقبال الباكستاني.

٭ هل تعلم ان إلغاء الخلافة الإسلامية كان في عام 1924.

٭ هل تعلم أن الرئيس الأميركي الذي قدم استقالته قبل نهاية مدة رئاسته هو الرئيس ريتشارد نيكسون.

٭ هل تعلم أن أول دولة اعترفت بالكيان الصهيوني هي الولايات المتحدة الاميركية.

٭ هل تعلم أن وعد بلفور صدر في عام 1917 وبلفور هو وزير الخارجية البريطاني وينص هذا الوعد على إقامة وطن قومي لليهود على ارض فلسطين العربية، وكان ذلك قبل الجلاء البريطاني عن فلسطين.

٭ الخليفة الذي لقب بـ«أبو الملوك» هو الخليفة الأموي عبدالملك بن مروان، ولقب بذلك لأن أولاده الأربعة تسلموا الملك من بعده وهم: الوليد وسليمان ويزيد وهشام.

٭ حرق اليهود للمسجد الأقصى لأول مرة كان في العام 1969 وقد اتى الحريق على جزء من المسجد ومنه منبر آل زنكي.

٭ اول مجمع للغة العربية تأسس في دمشق في العام 1919.

٭ عدد خلفاء الدولة العباسية وصل الى 37 خليفة.

٭ آخر الخلفاء الأمويين والذي قتل على ايدي الجيش العباسي كان الخليفة مروان بن محمد.

٭ الفاتح الاسلامي الذي فتح بلاد السند كان القائد محمد بن القاسم الثقفي.

(من كتاب: هل تعلم؟! لـ علاء العموش)