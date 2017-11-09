٭ 9/11/1961 انضمام الكويت إلى منظمة الأغذية والزراعة الدولية التابعة للأمم المتحدة.

٭ 9/11/1964 تم تشكيل مجلس الدفاع الأعلى، ويرأسه رئيس مجلس الوزراء.

٭ 9/11/1980 صدور مجموعة طوابع بمناسبة حلول القرن الخامس عشر الهجري.

٭ 9/11/1990 سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدالله «رحمه الله» يؤكد بمناسبة مرور 100 يوم على الاحتلال العراقي الآثم، أننا نجد انفسنا اشد عزما على تحرير كويتنا العزيزة من رجس احتلاله.

٭ 9/11/1999 فازت دولة الكويت بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم الثقافية (يونيسكو).

٭ 9/11/2000 اعتقلت وزارة الداخلية مجموعة مكونة من ثلاثة مواطنين كويتيين وشخص آخر من إحدى دول شمال أفريقيا يحمل جواز سفر خليجيا مزورا كانت تخطط وتجهز للقيام بعمليات تخريبية داخل الكويت وخارجها.

(من كتاب: تاريخ الكويت يوم بيوم منذ 1650 وحتى 2006م إعداد: د.صالح محمد العجيري أ.محمد محمد أحمد عيسوي أ.عبدالعزيز بدر محمد بوهندي)