متى بدأ الإنسان في شرب الحليب؟

عندما تذكر كلمة الحليب في هذه الأيام نقصد حليب البقر، وذلك لأن معظم الحليب الذي يستهلكه الإنسان من حليب البقر، لكن الحليب الناتج من حيوانات أخرى يستهلك من قبل كثير من الناس في جميع أنحاء العالم ونصف الحليب المستهلك في الهند من الجاموس، ويستهلك حليب الماعز لدى شعوب البحر الابيض المتوسط والحليب يستعمل كطعام لدى شعوب أوروبا الشمالية.

متى بدأ الإنسان شرب حليب الحيوانات واستعمال منتجات الحليب كالزبدة والجبنة؟

الحقيقة انه ليس هناك من أحد يعرف ذلك، وذلك لأن هذا قد تم قبل الأزمنة التاريخية، فاللبن أي الحليب الحامض ومنتجات الزبدة والجبنة كانت الغذاء الطبيعي للشعوب التي كانت تتجول في الأراضي الرعوية في آسيا مع أغنامهم ومواشيهم قبل ألوف السنين.

وتشير التوراة الى الحليب في عدة مواضع، فكان هابيل بن آدم راعي غنم، ومن المحتمل أنه استهلك الحليب، وتقول التوراة إن أرض كنعان كانت أرض العسل والحليب،ولكن ذكر الحليب هنا يدل على أنه كان معروفا قبل عهد طويل من أيام التوراة.

ربما ظننا أن صنع اللبن والجبنة واللبن الجاف عمل حديث، وقد أنتج الرومان اللبن المصفى وربما اللبن المجفف منذ حوالي 1300 ق.م واستعملوا هذه المواد كغذاء أثناء غزواتهم.

وقد صنع أول أنواع الحليب عام 1856، وقد استعمل هذا الحليب المغلي بالبخار من قبل الجنود في الحرب الأهلية الأميركية.

ونحو 87% من حليب البقر يحتوي على الماء لكن الجزء الباقي كاف لإمداد الإنسان بنسبة عالية من حاجاته اليومية والبروتين وفيتامين (أ) وفيتامين (ب).

(من كتاب:هل تعلم؟ لوفاء يوسف)