صحح نطقك
٭ لا تقُل: امرأة وَلُودَة.
- قُل: امرأة وَلُود.
٭ لا تقُل: باب مَغْلُوق.
- قُل: باب مُغْلَق.
٭ لا تقُل: زِلْزَال مدمر.
- قُل: زَلٌزَال مُدَمِّر.
٭ لا تقُل: الشَّلَل الرعَّاش.
- قُل: الشلَل الرُّعَاشِي.
٭ لا تقُل: ابني هو فَلذَة كبدي.
- قُل: ابني هو فِلْذَة كبدي.
٭ لا تقُل: صَهْرِيج المياه.
- قُل: صِهْريج المياه.
٭ لا تقُل: قلم رُصاص.
- قُل: قلم رَصَاص.
٭ لا تقُل: كوكب المريخ.
- قُل: كوكب المِرِّيخ.
٭ لا تقُل: رائحة البُخُور.
- قُل: رائحة البَخُور.
٭ لا تقُل: قَوَامَة الرجل على المرأة.
- قُل: قِوَامة الرجل على المرأة.
٭ لا تقُل: عَفريتٌ من الجن.
- قُل: عِفْرِيتٌ من الجن.
٭ لا تقُل: فَرَاسَة المؤمن.
- قُل: فِرَاسَة المؤمن.
٭ لا تقُل: شجرة الجِمِّيز.
- قُل: شجرة الجُمَّيْز.
٭ لا تقُل: أسعار النَّفْط مرتفعة.
- قُل: أسعار النِّفط مرتفعة.
٭ لا تقُل: في فلان عَنْجَهِيَّة.
- قُل: في فلان عُنْجُهِيَّة.
(من كتاب: الموسوعة الثقافية الكبرى لـ مجدي سيد عبدالعزيز)