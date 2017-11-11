«تويتر دمر ذاته من خلال تدميره لفكرة رواجه»

جيه كيه راولينغ مؤلفة روايات هاري بوتر معلقة على قرار تويتر بزيادة عدد احرف التغريدات المسموح بها، مضيفة ان المهم بالنسبة لها كان مدى قدرة الناس على الابتكار ضمن الحدود السابقة لعدد الاحرف.