الإعجاب من أول نظرة.. حقيقة

في دراسة عن حالات التفاعل الاجتماعي الإنساني بين الأفراد، اثبت علماء بريطانيون في جامعة «لندن كوليج» أن النظرات المختلفة بين الأفراد تحفز النشاط في جزء من المخ مرتبط بالاستثارة والإعجاب، وقالوا إن الشذرات تبدأ في الوميض بمنطقة في المخ تسمى «المخطط البطني»، وأنه عندما يحدث اتصال بالعين بيننا وبين شخص جذاب تنشط منطقة الإعجاب بالمخ وإن لم نستطع النظر في عينيه فإن هذا النشاط يهدأ.

حليب الأم يقي من الثآليل

أكد العلماء والباحثون ما كان قد اكتشف من قبل عن فوائد حليب الأم والرضاعة الطبيعية، حيث ثبت أن حليب الأم يحتوي على مادة قادرة على حماية الجلد من الإصابة بأنواع متعددة من الثآليل والالتهابات، وهذا الاكتشاف يزيد من آمال أن يكون للحليب الأثر نفسه على علاج مرض سرطان عنق الرحم وأمراض أخرى قاتلة يتسبب بها الفيروس ذاته.

ويقول العلماء السويديون إن فيروسا يسمى «بابيلوما» يسبب ثآليل الجلد، وهو مرض واسع الانتشار، إلا أن الأبحاث أكدت أن وضع إحدى المواد التي يتضمنها حليب الأم على الجلد يطلق عليها العلماء اسم «هاملت» يؤدي الى قتل الخلايا السرطانية المصابة بالفيروس والتي لا تستجيب لطرق العلاج التقليدية، والاكتشاف قد يكون له أثر في علاج أمراض مثل سرطان عنق الرحم لوجود وجه شبه بين الإصابة بالفيروسات والخلايا السرطانية.

راحة الجسم.. تبدأ مع الدموع

وظيفة أخرى للدموع كشفت عنها دراسة علمية، حيث ثبت من خلال إحصاءات على مرضى القرحة أن بين كل 41 مريضا بالقرحة المعوية يوجد 33 مريضا على الأقل أصيبوا بهذا المرض نتيجة لكبت مشاعرهم بالحزن وعدم التخلص منها عن طريق الدموع فاختزنوها في أنفسهم ما أدى الى إصابتهم بالقرحة في المعدة، كما تبين أن الذين يشعرون برغبة في البكاء ويقاومون هذه الرغبة يعانون من اضطرابات عاطفية خطيرة، ومن هنا فإن البكاء ليس ضرورة فسيولوجية فحسب، بل ضرورة سيكولوجية في الوقت نفسه.

(من كتاب: 400 حقيقة علمية تؤكدها الأبحاث والدراسات لـ إبراهيم مرزوق)