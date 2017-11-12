ما العيب الذي أخذه الجنرال غراتسياني على عمر المختار؟

من قبيلة «المنفة» أحد اكبر القبائل العربية في ليبيا، ولد سنة 1279هـ/1986م في قرية «البطنان» في اقليم برقة.

قرأ القرآن والعلوم الاسلامية في واحة «الجغبوب» على امام السنوسية السيد محمد المهدي، فظهرت عليه دلائل النجابة مما لفت نظر المهدي فاحاطه بعنايته.

عينه المهدي شيخا في زاوية القصور في الجبل الاخضر شمالي برقة ثم عينه شيخا لزاوية عين كلك عاد بعدها الى برقة سنة 1902.

ولما غزا الطليان ليبيا سنة 1911 لم يكتف عمر المختار بدوره شيخا يعلم ويوجه ويسوس بل بادر الى الجهاد ومقاومة الطليان في معارك بالجبل الاخضر وكان انذاك في الخمسين من العمر فالتف حوله الشعب وصار قائدهم وزعيمهم.

بعد معارك ضارية وفي مطلع العام 1929 اجرت السلطات المحتلة حوارا ومفاوضات مع زعيم المجاهدين وشيخهم عمر المختار من اجل اشاعة السلام في البلاد، وقد فاوض عمر المحتلين من مركز القوة ودافع عن مبادئه وعن شرف بلاده ووطنه دفاع الابطال، بكل رأي سديد وحجة قوية ومنطق سليم مشددا على المساواة بين الوطني والايطالي وعلى ان تكون اللغة العربية معترفا بها رسميا وألا تتدخل السلطات في امور الدين، وان يكون للمواطنين مدارسهم التي تعلم علوم الدين وألا يقتصر التعليم العالي على الايطاليين دون الليبيين، وان يكون لليبيين حرية حمل السلاح وان تعيد السلطة ما اغتصبته من املاكهم والعفو عن جميع المجرمين السياسيين واطلاق سراح المسجونين وان يكون للأمة رئيس منها تختاره.

لم تستجب السلطة لهذه المطالب عندها رأى عمر المختار انه لابد من متابعة الكفاح والنضال ومقاتلة المحتل مهما كان الثمن. وقع عمر المختار اسيرا بأيدي اعدائه مساء 10 سبتمبر 1930 فأرسل الى بنغازي يوم 11سبتمبر 1931 وأودع وحيدا في زنزانة بانتظار المحاكمة وعندما سئل عن سبب مقاومته للطليان اجاب انني احارب من اجل ديني ووطني، الا ان الجنرال غراتسياني عبر قاضي المحكمة حكم على عمر المختار بالشنق، وقد وجهت اليه تهمة الاعتداء على سلامة الدولة وعلى أمن البلاد وتهمة قطع الطريق.

صدر الحكم مساء الثلاثاء في 15/9/1931 ونفذ صباح الاربعاء في 16/9/1931، فلاقى عمر وجه ربه وله من العمر 69 عاما، ومنذ تلك اللحظة اصبح عمر المختار الذي كان شيخ المجاهدين، شيخ الشهداء، وكان لإعدامه وقع أليم في نفوس العرب والمسلمين لكن «عمر» صار رمزا من رموز الكفاح العربي على طريق الحرية والاستقلال والقومية وقد اعترف اعداؤه وغيرهم من رجال العالم الغربي، بصلابته وعزيمته، ومشروعية كفاحه وسمو قصده ونبل غايته، فقد كان عمر المختار نعم المجاهد ونعم القائد، كله الاخلاص والايمان والحكمة والدراية والذكاء والخصال الحميدة. ولعل من اروع خصاله ذلك العيب الذي اخذه عليه عدوه الألد الجنرال غراتسياني الذي قال:

وذنبه الوحيد انه يكرهنا جدا، فهو في جميع الاحوال مخالف لنا ولسياستنا، ولا يلين ابدا ولا يُهادن الا اذا كان الموضوع في صالح ليبيا.

فهذا هو عمر المختار ذو الشخصية القوية والكياسة والحكمة ورجاحة العقل.

(من كتاب: الموسوعة العلمية المبسطة لـ د. خالدة سعيد ود. منيف موسى)