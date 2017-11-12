في سؤال وجواب
من القائل: أنعم بوصلك لي فهذا وقته يكفي من الهجران ما قد ذقته
٭ القائل الشيخ تقي الدين السروجي.
من القائل: عيون المها بين الرصافة والجسر... جلبن الهوى من حيث أدري ولا أدري
٭ القائل علي بن الجهم.
من القائل: أتيت رسول الله اذ جاء بالهدى... ويتلو كتابا كالمجرة نيرا
٭ القائل النابغة الجعدي.
من القائل: وأحسن منك لم تر قط عيني... وأعظم منك لم تلد النساء
خلقت مبرأً من كل عيب... كأنك قد خلقت كما تشاء
٭ القائل حسان بن ثابت في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم.
من القائل: وأطلس عسالٍ وما كان صاحبا... دعوت بناري موهنا فأتاني
٭ القائل هو الفرزدق.
(من كتاب: بنك المعلومات لـ هشام خطاب)