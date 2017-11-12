في سؤال وجواب

من القائل: أنعم بوصلك لي فهذا وقته يكفي من الهجران ما قد ذقته

٭ القائل الشيخ تقي الدين السروجي.

من القائل: عيون المها بين الرصافة والجسر... جلبن الهوى من حيث أدري ولا أدري

٭ القائل علي بن الجهم.

من القائل: أتيت رسول الله اذ جاء بالهدى... ويتلو كتابا كالمجرة نيرا

٭ القائل النابغة الجعدي.

من القائل: وأحسن منك لم تر قط عيني... وأعظم منك لم تلد النساء

خلقت مبرأً من كل عيب... كأنك قد خلقت كما تشاء

٭ القائل حسان بن ثابت في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم.

من القائل: وأطلس عسالٍ وما كان صاحبا... دعوت بناري موهنا فأتاني

٭ القائل هو الفرزدق.

(من كتاب: بنك المعلومات لـ هشام خطاب)