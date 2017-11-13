هل تستطيع الحيوانات التذوق؟

تعتبر حاسة التذوق ـ او التذوق ـ من الحواس المبهجة للانسان، اذ تجعل متعة الطعام حقيقة ممكنة، ولكن لدى الانسان حاسة ذوق تحميه وتمنعه من تناول الاشياء الضارة.

وجزيئات الطعام المتحركة تحرض اعصاب التذوق، فتوصل لنا رسالة تفهم منها المذاق المطلوب، والحقيقة ان المواد السائلة فقط هي التي تذاق، باعتبار ان ذراتها تظل في حركة حرة، فقطعة الزجاج مثلا ليس لها مذاق، وكل شيء يسرع من حركة الجزيئات يزيد من فاعلية التذوق، وهذا سبب كون الاشياء الحارة اشد مذاقا من الباردة.

والاحساس بالذوق تستلمه اولا براعم التذوق التي هي عبارة عن خلايا مرتبة كالبراعم، وتمتلك قدرة خاصة لالتقاط بعض الاحاسيس التي ندعوها الذوق.

وتوجد براعم التذوق هذه لدى الانسان والحيوانات الاكثر تطورا في اللسان، وتختلف اعداد هذه البراعم بالنسبة لحاجات التذوق لأي صنف من الاصناف، فالانسان مثلا يعتبر ذواقا معتدلا، وهو يمتلك حوالي 3000 برعم ذوقي.

اما الحوت الذي يبتلع الالوف من الاسماك دون مضغها فليس فيه سوى القليل من براعم التذوق، وربما يكون محروما منها كليا.

والخنزير ذواقة اكثر من الانسان وهو يمتلك حوالي 5500 برعم تذوقي، والبقرة تمتلك 3500 برعم، اما الوعل فهو يمتلك حوالي 50.000 برعم، وهكذا نرى ان الحيوانات لا تتذوق فحسب بل لديها حساسية للتذوق تفوق حساسية الانسان نفسه.

والحيوانات البرية لها براعم تذوق فوق اجسامها، فالسمك مثلا يتذوق عن طريق سطح جسمه حتى الذئب، والذباب والفراش يتذوق بواسطة اقدامه، اذ عندما يلمس مفصل رجل الفراشة شيئا حلوا فإن خرطوم الفراشة يمتد حالا لامتصاص المادة الحلوة.

والثعابين والسحالي تستعمل ألسنتها في التذوق، ولكن ليس بطريقة الانسان، اذ ان رأس اللسان يخرج ويلتقط بعض الجزيئات ثم يجلبها الى عضو خاص في سقف الفم، وهنا يحدث الشم والتذوق.

(من كتاب: كنز العلوم لـ مجدي سيد عبدالعزيز)