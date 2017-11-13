قصب الذريرة

يعرف ايضا باسم عود الوج وهو من اصل هندي، او آسيوي على الاقل، تم استيراد هذه النبتة المزروعة في هذه المناطق منذ عشرة آلاف سنة، الى اوروبا في القرن الثالث عشر على يد التتار، لما لها من خصائص دوائية وعطرية، في معجمه الطبي المؤلف في العام 3700 قبل الميلاد، اطلق الامبراطور الصيني شن نونغ تسمية «مطيلة الحياة» على نبتة الاكور، ومجد حسنات جذورها المعدية، وتشكل هذه النبتة واحدة من النباتات العطرية، وربط الاكور بالزعفران والمر والعرعر والهيل في تكوينة بخور الـ KYPHI، وهو عطر وجده علماء الآثار كما يقولون في مقبرة توت عنخ آمون، هذا ويسمى الاكور بالاضافة الى ذلك بالقصب المقدس.

الأجزاء المستخدمة

الجذمور بشكل خاص يمكن تناوله مجففا او تجفيفه في الهواء الطلق دون تقشيره لاحتوائه على الزيوت الاساسية في اللحاء، والاوراق الصغيرة.

في الطب

عمد التتار الى تنقية مياههم عن طريق نقع الجذر الجاف ووصف الاكور ايضا للعيون، وهو استخدام لا ينصح به اليوم نظرا لاحتواء بعض اصناف هذه النبتة على مادة Beta-Asarone السامة، ويستخدم الزيت الاساسي الموجود في قشرة الجذمور في علاج التهابات الجهاز التنفسي وفي حالات فشل الكبد عن طريق التنشق ببخار الماء.

اما في اوروبا فيدخل الاكور في الادوية العشبية نظرا لفوائده المعوية، فيستخدم كفاتح للشهية قبل الطعام وكمسهل للهضم بعده، ويعتبر ايضا من المواد المطهرة والمنشطة.

في المطبخ

تلذع اوراق الاكور بنكهة الماندارين اللسان بلذة، اما الجذمور فمعطر، ويضيف نكهة ساخنة وحارة، لاذعة ومرة بشكل ثانوي، رائحته تجتاح النفس.

استخدم في الماضي كما حاليا بصفته من التوابل، وأضحى في القرن السابع عشر من مكونات خل اللصوص الاربعة، يشبه استخدامه الى حد كبير استخدام الزنجبيل، فالجذمور الابيض الوردي يعطر عند تجفيفه مربى التفاح والاجاص والاطباق الحلوة، ولكن ايضا الحساء والخضر.

(من كتاب: موسوعة التوابل لـ ميراي غاييه)