٭ التبشير: إخبار فيه سرور.
٭ الخوف: توقع حلول مكروه أو فوات محبوب.
٭ المجنون: هو من لم يستقم كلامه وأفعاله.
٭ العَدّ: إحصاء شيء على سبيل التفصيل.
٭ الطغيان: مجاوزة الحد في العصيان.
٭ الفرح: لذّة في القلب لنيل المُشتهى.
٭ النار: جوهر لطيف مُحرق.
٭ الفخر: التطاول على الناس بتعديد المناقب.
٭ الندم: غم يصيب الإنسان يتمنى أن ما وقع منه لم يقع.
٭ الهوى: ميلان النفس إلى ما تستلذه الشهوات من غير داعية الشرع.
٭ النهي: ضد الأمر، وهو قول القائل لمن دونه: لا تفعل.
٭ الإكراه: حمل الغير على ما يكرهه بالوعيد.
٭ الاجتهاد: بذل الوسع، أو: بذل المجهود في طلب المقصود.
٭ الإثم: ما يجب التحرز منه شرعا وطبعا.
٭ الأبدي: ما لا يكون منعدما.
٭ التسبيح: تنزيه الحق عن نقائص الإمكان والحدوث.
(من كتاب: الموسوعة الثقافية الكبرى مجدي سيد عبدالعزيز)