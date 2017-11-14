٭ التبشير: إخبار فيه سرور.

٭ الخوف: توقع حلول مكروه أو فوات محبوب.

٭ المجنون: هو من لم يستقم كلامه وأفعاله.

٭ العَدّ: إحصاء شيء على سبيل التفصيل.

٭ الطغيان: مجاوزة الحد في العصيان.

٭ الفرح: لذّة في القلب لنيل المُشتهى.

٭ النار: جوهر لطيف مُحرق.

٭ الفخر: التطاول على الناس بتعديد المناقب.

٭ الندم: غم يصيب الإنسان يتمنى أن ما وقع منه لم يقع.

٭ الهوى: ميلان النفس إلى ما تستلذه الشهوات من غير داعية الشرع.

٭ النهي: ضد الأمر، وهو قول القائل لمن دونه: لا تفعل.

٭ الإكراه: حمل الغير على ما يكرهه بالوعيد.

٭ الاجتهاد: بذل الوسع، أو: بذل المجهود في طلب المقصود.

٭ الإثم: ما يجب التحرز منه شرعا وطبعا.

٭ الأبدي: ما لا يكون منعدما.

٭ التسبيح: تنزيه الحق عن نقائص الإمكان والحدوث.

(من كتاب: الموسوعة الثقافية الكبرى مجدي سيد عبدالعزيز)