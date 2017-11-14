كيف نحدد ارتفاع الجبل؟

عندما نقرأ عن ارتفاع الجبال في الصحف أو الكتب، غالبا ما يذكر الارتفاع الصحيح مقدرا بالقدم أو بالمتر. كيف، إذن، نعرف ارتفاع الجبل، خصوصا في حالة كون الجبل لم يتم تسلقه من قبل إنسان أبدا؟

يتم ذلك بواسطة واحدة من أقدم الوسائل الفنية للمسح الأرضــــي ألا وهو علم المساحة الذي هو فرع من الهندسة المدنية، يختص بتعيين شكل وحجم أي جزء من سطح الأرض.

هناك طرق عديدة لإجراء المسوحات، لكن جميعها تعتمد على طريقة تعرف بـ (التثليث) عندما تدرس علم الهندسة فستتعلم اذا ما كان عندك ضلع واحد وزاويتان في أي مثلث (أو ضلعان وزاوية واحدة) فستتمكن من إيجاد بقية القياسات.

سواء كانت الأرض المراد قياسها تبلغ فدانا واحدا أو ألف فدان فطريقة القياس واحدة. إذ تبدأ بقياس مسافة واحدة بصورة دقيقة جدا بواسطة سلسلة حديد أو سلك معدني بعد أن يتم تعيين ضلع واحد من المثلث، وعادة هو الجزء المستوي من الأرض الواقع بين علامتين أرضيتين عليك، الآن، اختبار علامة أرضية ثالثة لتكون رأس المثلث.

بعد ذلك، أجر قياسا للزوايا التي عملتها مع كل طرف من المستقيم الأول الذي تم قياسه الآن، أنت تملك كل المستلزمات لقياس مساحة المثلث كما وضحناه أعلاه (ضلع واحد وزاويتان).

فالأدلة المستخدمة لقياس هذه الزوايا تسمى (منقلة). وبما أنك، الآن، تملك مساحة مثلث واحد، إذن عليك الاستمرار بتقسيم الأرض المراد قياسها إلى مثلثات حتى تحصل على كل مساحة الأرض كاملة.

فالمنقلة لا تعمل بصورة أفقية فقط، وهذا ما يسمى (التسوية) ما يشير إلى حصول الموازاة، وبتوجيه النظر إلى أي علامة أرضية على الجبل، تتبع نفس الطريقة لقياس الزوايا. لذلك، فإن طول أحد أضلاع المثلث (الارتفاع) يمكن قياسه.

(من كتاب: سؤال وجواب في العلم والتكنولوجيا ترجمة د.هشام عبدالجبار الهاشمي)