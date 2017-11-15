ما هو المعدن؟

ليس من السهل ان نعرف المعدن، وهو من الناحية الفيزيائية مادة لها بريق وتوصيل جيد للحرارة والكهربائية. وللمعادن درجات متفاوتة من الصلابة والكثافة وقابلية الطرق والتمدد.

وللمعدن نقطة انصهار محددة، ويمكن ان يخلط مع غيره لتكوين الأخلاط وهي مزيج من معدنين أو أكثر. وجميع المعادن، ما عدا الزئبق جامدة في درجة الحرارة الاعتيادية.

بعض العناصر توجد نقية، لكن معظمها يوجد مشوبا بعناصر أخرى على شكل سلفات وأوكسيدات وكاربونات وسليكات مخلوطة، في العادة، بالأحجار والمواد الارضية. ومن هذه المعادن الرصاص، والزنك والحديد، والنحاس، والكروم، والنيكل، والزئبق.

من العناصر ما هو نادر إلى حد أن طنا من خاماته لا يعطي، بعد التنقية، إلا مقدارا ضئيلا كما في الحال بالنسبة للراديوم، ويسمى العلم الذي يتناول الكشف عــن المعـــادن وتنقيتهــا بـ «التعدين».

هناك العديد من المعادن تحتوي، في حالة النقاوة، على خواص غير مرغوب فيها. وهذا هو السبب في أن معظم المعادن الشائعة الاستعمال حاليا هي اما اشابة، أي مخلوطة، وإما مركبات. ومثال الأولى، فضة المائدة، والعملة الذهبية، وأواني الالمنيوم، ومثال الثانية الحديد الذي يكون في حالته النقية هشا، ولذلك لا يستعمل في الغالب إلا فولاذا، فالفولاذ حديد مركب.

بعض المعادن ضروري، بنسب محدودة، لحياة الحيوان. ومن ذلك الحديد، البوتاسيوم، والكالسيوم والمغنسيوم والصوديوم ويستعمل الجسم الحيواني كذلك مقادير شحيحة من النحاس والالمنيوم والمنجنيز.(من كتاب: غرائب الاختراعات والاكتشافات)