٭ الرجل الكسول كالماء الراكد يكرهه الناس ـ حكمة فرنسية.

٭ بالمال تجهل نفسك ومن دونه يجهلك الآخرون ـ مثل اسباني.

٭ قلة كلام المرأة يرفع قدرها ولباسها المحتشم يزيدها جمالا ـ مثل هندي.

٭ الأفضل أن تعيش يوما واحدا مثل أسد من أن تعيش مائة سنة مثل خروف ـ حكمة هندية.

٭ من لا يعرف الرقص يقول ما أسوأ الطبلة ـ مثل أفريقي.

٭ قزم واقف خير من عملاق راكع ـ مثل أميركي.

٭ حسبما تهيئ فراشك، يكن نومك ـ مثل روسي.

٭ داووا مرضاكم بالصدقة ـ (من الهدي النبوي).

٭ إذا كان قلبك وردة فكل ما يخرج من فمك يكون معطرا ـ مثل روسي.

(من كتاب: كلام من ذهب

لـ حفيظ بن عيسى الراجحي)