٭ الرجل الكسول كالماء الراكد يكرهه الناس ـ حكمة فرنسية.
٭ بالمال تجهل نفسك ومن دونه يجهلك الآخرون ـ مثل اسباني.
٭ قلة كلام المرأة يرفع قدرها ولباسها المحتشم يزيدها جمالا ـ مثل هندي.
٭ الأفضل أن تعيش يوما واحدا مثل أسد من أن تعيش مائة سنة مثل خروف ـ حكمة هندية.
٭ من لا يعرف الرقص يقول ما أسوأ الطبلة ـ مثل أفريقي.
٭ قزم واقف خير من عملاق راكع ـ مثل أميركي.
٭ حسبما تهيئ فراشك، يكن نومك ـ مثل روسي.
٭ داووا مرضاكم بالصدقة ـ (من الهدي النبوي).
٭ إذا كان قلبك وردة فكل ما يخرج من فمك يكون معطرا ـ مثل روسي.
(من كتاب: كلام من ذهب
لـ حفيظ بن عيسى الراجحي)