ألفونسو الثالث (1886 ـ 1941)

ملك من ملوك إسبانيا حكم بلاده من عام 1886 الى عام 1931، أصبح ملكا لعرش إسبانيا منذ ولادته لأن والده مات قبل ميلاده وكانت الفترة الأولى من عهده يحكم فيها البلاد المجلس الحكومي، كما كانوا يطلقون عليه، وعندما بلغ السن التي استطاع فيها ان يحكم البلاد أصبح يحكمها مستقلا ومن أولى قراراته تعيينه لبريمو دي ريفيرا رئيسا للوزراء وكان الحكم فيها حكما ديكتاتوريا لأن هذا الوقت لم يكن البرلمان حقيقيا وفي عام 1931 أبعد عن الحكم وعن البلاد وغادر إسبانيا وذهب الى إيطاليا وعاش فيها بقية حياته.

جورج السادس (1895 ـ 1952)

ملك من ملوك إنجلترا حكم بلاده من عام 1936 الى عام 1952 جورج السادس دوق يورك والابن الثاني للملك جورج الخامس والملكة ماري، خلف والده على عرش انجلترا في عام 1936 وفي الحرب العالمية الثانية أظهر شجاعة فائقة لأنه مكث في لندن بالرغم من الدمار الذي طال جميع أنحاء المدينة حتى قصره وقوته المدفعية وبالرغم من هذه الظروف إلا انه قام بزيارة جميع الأماكن الأثرية والمسارح التاريخية للاطمئنان على هذه الأماكن وعلى مدى الخسائر التي لحقت بها وفي عام 1947 أصبح لقبه رئيس المستعمرات الإنجليزية.

(من كتاب: الخالدون 1000 علي رمضان فاضل)