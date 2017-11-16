ماذا يقصد بـ «تكافؤ الضدين»

النفس هي التقاء الروح بالمادة.. التكليف ليس للروح وحدها ولا للمادة وحدها ولكن للنفس ككل.

فمعظم البشر في داخلهم قسط متفاوت من ازدواج الشخصية، او ما يسميه المتخصصون «تكافؤ الضدين» فأحد جانبي الشخص يتصرف في اتجاه معين ولكن الجانب الآخر منه في الوقت نفسه يدين هذا التصرف.

والشخص الناضج انفعاليا يتخلص من هذا الازدواج او التناقض المؤدي الى الصراع او التمزق.

قطوف من الحكمة

إن الكلمة الصغيرة يمكن ان تولد في الأعماق الحزن والألم مثل الميكروب الدقيق الذي لا يرى حتى «بالميكروسكوب».

إن اللسان طيع مرن في مقدور صاحبه ان يقلبه كيفما شاء وينطقه ما شاء. فلا تثق دائما بما يقال ولا تصدق ما يروى.. بل انظر دائما الى العينين، فالعينان صادقتان لا تكذبان وأمينتان لا تخونان وشفافتان لا تحجبان ما وراءهما مما سيكون من أمر صاحبهما وما كان.. يقينا إن الأقدمين الذين قالوا: «إن العين مرآة النفس، لم يخطئوا، فكل ما يحمل المرء بين جوانحه من خصال وعواطف تنعكس جلية على عينيه وتنطلق من النظرات.. إن النبل واللؤم والحب والبغض والغباوة والنباهة وما إلى ذلك من مظاهر النفس لتنطق كلها بطرف العين وتتكلم بشعاع النظرات، فلو كنت دقيق الملاحظة لقرأت في عيني رفيقك ما تنطوي عليه نفسه من نظراته.

عندما لا يكون في قدرة الإنسان ما يفعله فهناك شيء يمكن ان يقدمه، شيء لا يشترى ولا يستجدى.. شيء ينبع من القلب اسمه الحنان.

(من كتاب: ثمار من حدائق المعرفة لـ د.محمد كامل عبدالصمد)