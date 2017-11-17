غرناطة

مدينة أندلسية كبرى، كانت من مراكز الحضارة العربية الإسلامية في أوروبا، اتخذها بنو الأحمر عاصمة لدولتهم، أهم آثارها الباقية حتى الآن: قصر الحمراء.. وهي آخر مدن الأندلس سقوطا، فقد تمكنت الجيوش الإسبانية، بقيادة فرديناند وايزابيلا، ملكا إسبانيا، من دخولها عام 897هـ/1492م، بعد توقيع معاهدة سلام مع آخر ملوكها المسلمين وهو أبوعبدالله بن أبي الحسن، غير ان ما حدث بعد ذلك لم يكن سلاما أبدا، فقد كان تنصير المسلمين، وملاحقتهم، والتضييق عليهم، وتعذيبهم، وتهجيرهم ـ على أشده.

صُلح الرملة

صلح مشهور، تم عقده بين القائد الإسلامي العظيم صلاح الدين الأيوبي، وأحد قادة أوروبا الصليبيين ريتشاد قلب الأسد، وذلك بعد ان فشلت الحملة الصليبية الثالثة، التي كان ريتشاد واحدا من قادتها، وقد اختص هذا الصلح بوضع القدس ومملكة عكا الصليبية.. ووقع عام 588هـ/1192م.

(من كتاب: الموسوعة الشاملة لـ مجدي سيد عبدالعزيز)