ما الفرق بين الرجل والمرأة!

أثبتت الدراسة ان 90% من الرجال لا يستطيعون التعبير عن عاطفتهم، فيلقون ما تحتويه جعبتهم مرة واحدة، في حين تستخدم المرأة المحاورة والكلام غير المباشر، مما يجعلها قادرة على التحكم في الحديث يمينا ويسارا كما ترغب، وهي عندما تتحدث تستخدم الابتسامة أو حركات اليد أو العين لتعبر عن التعجب أو الغضب.

كما أثبتت الدراسة ان المرأة تتحدث أكثر من الرجل، وتقرأ أسرع منه، وانها أقل إصابة بأمراض القلب وقرحة المعدة، وقد ثبت تشريحيا ان معدة المرأة أكبر حجما، وانها تحرق الأكسجين أسرع من الرجل، حيث تزيد نسبة الماء في دمها، وتقل نسبة كرات الدم الحمراء، مما ينتج عنه سرعة إغمائها وعلى الرغم من ذلك فهي تبتسم في 89% من وقتها، في حين ان الرجل يبتسم 67% من وقته، مما يجعل عمر المرأة أطول منه.

وانتقلت الدراسة الى «لغة اليدين» فأشارت الى انه من طريقة حركة اليدين يمكن التعرف بسهولة على مضمون الرسالة التي تريد المتحدثة إيصالها للآخرين، فوضع أصابع اليد على الوجه إشارة الى الإحساس بالضغط وعدم الأمان، والخوف من الكلام عند وضع اليد على الفم، وهذه الحركة تعطي انطباعا بأن الكلام لن يصل الى سامعه.

وتحريك الإبهامين باستمرار لدى كل شخص مقياس لقوة شخصيته، فالمرأة التي تستخدم إبهامها في أثناء الحديث تميل الى فرض نفسها، فيجب استعمال الذكاء والحكمة عند التعامل مع هذه الشخصية، وحك أسفل الرأس بالاصبع إشارة تحمل ثلاثة معان، فهي: إما عدم قول الحقيقة، أو الغضب، أو الإحساس بالظلم، أما في الحالة الأولى فيكون نظرها الى الأرض وفي الحالتين: الثانية والثالثة فعادة ما تنظر المرأة الى أعلى.. وكلما كانت اليدان مُلاصقتين للجسم كانت المرأة حذرة متخوفة ومترددة، وتحس بالغربة وعدم الألفة مع المحيطين بها لكونها لا تعرف معظمهم.

أما تشابك الساعدين فيكشف عن طبيعة تعزف عن إقامة علاقات مع الآخرين، وتميل الى الانطواء على نفسها، حيث انها تجد صعوبة في الاختلاط، فضلا عن انها غير مستعدة لبذل اي مجهود بغية المشاركة الاجتماعية.

ثم تناولت الدراسة ما يعرف بـ «لغة العيون» التي وصفتها بأنها الأكثر شيوعا، خصوصا بين المحبين، فمن نظرة واحدة يفهم المحبوب حبيبه، فإذا كانت العيون دائمة الشرود كان ذلك أكبر دليل على انهماكها في علاقة ما، اما اذا كانت دائمة النظر للأرض وقت حديثها معك، فهذا يدل على انها تخبئ عنك سرا ما، واذا كانت تنظر في اتجاهات متضاربة وقت الحديث فهذا يدل على انها تكذب عليك، اما اذا كانت تسترق النظر اليك في الوقت الذي لا تنظر فيه إليها فهي مرتبطة بك عاطفيا.

(من كتاب: ثبت علميا ـ الجزء الرابع ـ لـ محمد كامل عبدالصمد)