ماذا يقصد بالفن الباروكي؟

«اذا رغبت في نصب تذكاري لي، فانظر حولك»، هذه العبارة منقوشة على ضريح السير كريستوفر رن، في كاتدرائية القديس بول، في لندن، التي بناها فوق رماد الكاتدرائية القديمة التي دمرها حريق لندن الكبير في العام 1666. وقد شيد هذا المصمم العظيم كذلك اكثر من خمسين كنيسة اصيبت بتلف او دمرت كليا، وقد وضع مشروعا لبناء لندن من جديد، ولكن «آباء المدينة» رفضوا مع الاسف لأنه كان يقضي بهدم عدد غير قليل من مبانيهم بغية توسيع الشوارع المخطط لها.

كان رن مهندسا معماريا من نهج المهندس الايطالي الشهير بالاديو، والمهندس الانجليزي اينيغو دجونز، ولكنه كان صاحب افكار شخصية مبتكرة، بلا ادنى شك، اما عمله المتأخر فإنه يشبه كثيرا الهندسة الباروكية في اوروبا الغربية، والفن الباروكي يتسم بأسلوب في التعبير الفني ساد في القرن السابع عشر بخاصة، وهو يتميز، على الجملة، بدقة الزخرفة وغرابتها احيانا باصطناع الاشكال المنحرفة والملتوية.

بدأ رن حياته العملية فلكيا، حتى انه تولى منصب استاذ علم الفلك في اوكسفورد، ومن المباني الشهيرة التي شيدها نذكر مساكن في هامبتون كورت ومسرح شلدونيان في اوكسفورد وقاعة المكتبة في ترينيتي كوليدج في كيمبريدج.

(من كتاب: صانعو التاريخ لـ سمير شيخاني)