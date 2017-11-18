كيف تبلورت فكرة انشاء الانتربول؟ وكيف يعمل؟

بعد الحرب العالمية الاولى، زاد عدد الجرائم في اوروبا خصوصا في النمسا، وكان المجرمون يهربون بعد ارتكاب الجريمة الى دولة مجاورة للافلات من العقاب، ولكي يتم القبض على هؤلاء المجرمين دعا جوهان سكوبر رئيس الشرطة في فيينا وقتها الى اجتماع لمسؤولي الشرطة في مختلف بلاد العالم وذلك في العام 1923.

وقد حضر هذا الاجتماع ممثلو 20 دولة قرروا انشاء الانتربول (منظمة الشرطة الدولية) وكان مقره في فيينا ورئيسه جوهان سكوبر صاحب الفكرة في انشائه.

وفي اثناء الحرب العالمية الثانية اوقف نشاط الانتربول ولكنه عاد الى الظهور بعد انتهاء الحرب واصبحت باريس مقرا له حتى الآن، ووظيفة الانتربول هي تعقب المجرمين في انحاء العالم حسب القانون الدولي، فشرطة اي دولة لا يمكنها دخول دولة اخرى للقبض على مجرم هارب، وهنا يأتي دور الانتربول الذي يوجد به ممثلون لاكثر من 100 دولة يتعاونون فيما بينهم في هذا المجال.

ويقتصر دور الانتربول على تعقب المجرمين فقط، ولكنه لا يتدخل في الامور السياسية او الدينية او العرقية.

(من كتاب: حول العالم س وج لـ مصطفى غنيم)